Ngày này 10 năm trước của vợ Phó chủ tịch

Ngày 28/8/2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt với Đỗ Mỹ Linh. Đúng 10 năm trước, cũng vào ngày này, cô gái Hà Nội khi ấy mới 20 tuổi đã bước lên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 và nhận chiếc vương miện danh giá.

Trong bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh nhắc lại khoảnh khắc của một thập kỷ trước bằng tâm thế của người đã đi qua nhiều thay đổi. Theo Đỗ Mỹ Linh, ở tuổi 20, khi đứng trên sân khấu nhận vương miện, cô chỉ cảm nhận đó là một khoảnh khắc đẹp mà chưa thể hình dung danh hiệu ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy.

“28.08.2016 - 28.08.2026

10 năm – một hành trình để biết ơn.

10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy.

10 năm trôi qua, Linh luôn cảm thấy may mắn. May mắn vì đã được gặp rất nhiều người, được yêu thương, được tin tưởng và được đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Cảm ơn gia đình – luôn là hậu phương vững chắc, là nơi Linh có thể trở về, dù ngoài kia có bao nhiêu đổi thay”, người đẹp chia sẻ.

Ảnh: FBNV

Mười năm trôi qua, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã có nhiều thay đổi. Từ một sinh viên trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô bước vào hoạt động nghệ thuật, thử sức ở nhiều vai trò, trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng trước khi lập gia đình.

Đỗ Mỹ Linh hiện là vợ của Đỗ Vinh Quang – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn T&T Group. Sau khi kết hôn, người đẹp sinh con đầu lòng và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô từng nhiều lần chia sẻ về việc cuộc sống sau hôn nhân mở ra cho mình những trải nghiệm mới, đặc biệt là hành trình làm mẹ. Nhìn lại 10 năm kể từ đêm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh cho biết điều khiến cô cảm thấy may mắn nhất là đã gặp được nhiều người, nhận được sự yêu thương, tin tưởng và đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Trong bài đăng, nàng hậu gửi lời cảm ơn đến gia đình – nơi cô gọi là “hậu phương vững chắc”, là nơi cô luôn có thể trở về dù cuộc sống bên ngoài có nhiều đổi thay.

Cô cũng nhắc tới những người đã trao cho mình cơ hội bước vào hành trình mới sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bạn bè và khán giả đã đồng hành trong suốt một thập kỷ. Đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh dành sự trân trọng cho những người đã ở bên cô trong “quãng thanh xuân đẹp nhất”. Theo người đẹp, việc vẫn nhận được sự dõi theo và ủng hộ của khán giả dù ở bất cứ vai trò nào chính là một trong những món quà quý giá nhất sau 10 năm.

“10 năm thanh xuân khép lại, cũng là lúc mở ra một chương mới. Mong rằng 10 năm nữa, khi nhìn lại, Linh vẫn có thể mỉm cười và tự hào vì mình đã sống thật trọn vẹn, tử tế và không ngừng cố gắng”, Đỗ Mỹ Linh viết.

Bài chia sẻ được đăng tải đúng dịp kỷ niệm một thập kỷ kể từ ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Đáng chú ý, bên cạnh những hình ảnh nhìn lại hành trình của riêng mình, Đỗ Mỹ Linh còn nhắc đến bộ ảnh của “3 bà hoa” năm 2016 – những người đẹp từng cùng nhau trải qua hành trình tại cuộc thi năm ấy.

Ảnh: FBNV

Với Đỗ Mỹ Linh, 10 năm qua còn là hành trình của tuổi trẻ, của những bước ngoặt và những vai trò mới. Từ cô sinh viên bỡ ngỡ trên sân khấu năm nào đến người phụ nữ của gia đình hôm nay, Đỗ Mỹ Linh khép lại một thập kỷ bằng hai chữ “biết ơn” – biết ơn những cơ hội, những người đã đồng hành và cả một thanh xuân nhiều thay đổi.

Ảnh: FBNV

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2016, khi mới 20 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những nàng hậu có hành trình hoạt động khá bền bỉ sau đăng quang. Năm 2026, sau một thập kỷ kể từ khi đội vương miện, cuộc sống của cô đã bước sang nhiều vai trò mới. Năm 2022, cô kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đã làm mẹ và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Dù không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như những năm đầu sau đăng quang, nàng hậu vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội. Cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống gia đình, công việc và những chuyến đi. Hình ảnh hiện tại của Đỗ Mỹ Linh cũng cho thấy sự chuyển mình từ một cô gái 20 tuổi bỡ ngỡ trên sân khấu năm nào thành người phụ nữ trưởng thành, có gia đình nhỏ riêng và những ưu tiên mới trong cuộc sống.