Bà Phạm Kim Dung hớ miệng làm lộ chuyện 1 nàng hậu Việt vừa âm thầm sinh con cho chồng là chủ tịch

Thời gian qua, Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng về cuộc sống gia đình. Gần đây, cư dân mạng liên tục soi ra một số dấu hiệu cho thấy gia đình Đỗ Mỹ Linh đã đón thêm em bé. Cô từng công khai khoảnh khắc bên con đầu lòng nhưng gần như không đề cập trực tiếp đến việc gia đình có thêm thành viên mới.

Cho đến mới đây, một chi tiết xuất hiện trong bài viết của bà Phạm Kim Dung bất ngờ khiến dân tình đặc biệt chú ý. Cụ thể, nhân dịp 10 năm kể từ ngày Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam, bà Phạm Kim Dung đã viết tâm thư chúc mừng nàng hậu. Bà nhắc lại hành trình đồng hành với Đỗ Mỹ Linh từ những ngày đầu bước vào showbiz cho đến khi cô trưởng thành, lập gia đình và trở thành mẹ.

Đáng chú ý, trong bài viết, bà Phạm Kim Dung có câu: “Từ một cô gái đăng quang Hoa hậu, rồi trưởng thành, lập gia đình và hôm nay đã là mẹ của hai em bé thật đáng yêu". Chính cụm từ “mẹ của hai em bé” nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Mối quan hệ giữa Đỗ Mỹ Linh và bà Phạm Kim Dung vốn khá thân thiết. Nàng hậu từng có thời gian gắn bó với các hoạt động của Sen Vàng và nhận được sự đồng hành từ “bà trùm hoa hậu” trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, chia sẻ của bà Phạm Kim Dung càng khiến cư dân mạng tin rằng thông tin Đỗ Mỹ Linh đã có hai con càng có thêm cơ sở.

Bà Phạm Kim Dung bất ngờ xác nhận Đỗ Mỹ Linh đã làm mẹ 2 con

Mối quan hệ của hai người thân thiết nên có thể Đỗ Mỹ Linh chưa công khai với công chúng nhưng đã chia sẻ với những người xung quanh

Không chỉ nhắc đến chuyện làm gia đình của Đỗ Mỹ Linh, bà Phạm Kim Dung còn dành nhiều lời có cánh cho nàng hậu. Theo bà, sau một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sự hiền lành, nhẹ nhàng và tử tế như những ngày đầu bước chân vào showbiz. Bà Phạm Kim Dung cũng nhắc lại dự án Nhân ái ở Cu Vai từng giúp Đỗ Mỹ Linh lọt Top 5 Hoa hậu Nhân ái tại Miss World. Với bà, sự chân thành và tử tế của Đỗ Mỹ Linh chính là những điều khiến cô luôn được yêu thương.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở lại bản Cu Vai để thưc hiện dự án nhân ái kỷ niệm 10 năm đăng quang

Cuộc sống Đỗ Mỹ Linh hiện tại

Năm 2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, con trai bầu Hiển. Sau khi trở thành dâu hào môn, nàng hậu dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh. Cô hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, đặc biệt giữ kín thông tin liên quan đến các con.

Dù vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Đỗ Mỹ Linh đều trở thành tâm điểm bàn luận. Không còn là nàng hậu trẻ trung của những ngày đầu đăng quang, cô hiện mang vẻ đẹp trưởng thành, điềm đạm và ngày càng toát lên phong thái của một quý cô thành đạt.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Đỗ Mỹ Linh nay có hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân

Cách đây nhiều tháng, Đỗ Mỹ Linh ở ẩn sau đó bị tóm dính khoảnh khắc bụng vượt mặt. Sau đó, Đỗ Mỹ Linh đăng clip con gái ngoan ngoãn ngồi ăn, bên cạnh những lời khen động viên nhóc tỳ thì cô còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". Cư dân mạng cho rằng "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé thứ 2.

Tiếp đến, nàng hậu đăng tải story khoe món quà được người quen gửi tặng là những bịch bỉm dành cho em bé. Thoạt nhìn, đây chỉ là một khoảnh khắc đời thường bình thường. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại nằm ở phần âm thanh trong đoạn clip. Nhiều người phát hiện có tiếng khóc của một em bé sơ sinh vang lên khá rõ trong lúc Đỗ Mỹ Linh quay video. Không ít ý kiến cho rằng sự xuất hiện của tiếng trẻ sơ sinh cùng món quà là bỉm em bé có thể là dấu hiệu cho thấy Đỗ Mỹ Linh đang trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng từng giữ kín con gái một thời gian mới công khai

Đỗ Mỹ Linh đã trở lại với các hoạt động sau khi sinh con thứ 2

Ảnh: FBNV