Công an phát thông báo đến những ai nhận được tin nhắn SMS gửi từ ngân hàng với nội dung sau

Ngày 27/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục biến tướng thủ đoạn nhằm đánh cắp thông tin bảo mật và chiếm đoạt tài sản của người dân. Trong đó, thủ đoạn mạo danh ngân hàng gửi SMS thông báo “điểm thưởng sắp hết hạn”, kèm đường link đổi điểm, nhận quà đang được sử dụng để dẫn dụ người dùng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thiết kế nội dung tin nhắn tương tự thông báo chính thức của ngân hàng, thậm chí lợi dụng tên thương hiệu hoặc tên hiển thị quen thuộc để khiến người nhận mất cảnh giác. Nội dung thường thông báo khách hàng đang có số lượng lớn điểm thưởng tích lũy, điểm sắp hết hạn hoặc chương trình đổi quà sắp kết thúc và yêu cầu nhanh chóng truy cập đường link đính kèm.

Khi người dân truy cập vào đường link, nạn nhân có thể bị chuyển đến website giả mạo có giao diện gần giống trang thông tin hoặc ứng dụng của ngân hàng. Tại đây, các đối tượng yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng, mã CVV/CVC, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật khác. Sau khi có được các thông tin trên, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch trái phép và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Hình ảnh nội dung tin nhắn lừa đảo mạo danh ngân hàng BIDV thông báo nội dung "điểm thưởng sắp hết hạn". Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, lưu ý không truy cập các đường link lạ được gửi qua SMS, Zalo, Messenger, Email hoặc mạng xã hội, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên ngân hàng quen thuộc.

Tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, số thẻ, mã CVV/CVC, mã OTP hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác qua tin nhắn, đường link hoặc các website không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được thông báo về điểm thưởng, quà tặng hoặc chương trình ưu đãi, người dân nên tự đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc truy cập kênh thông tin chính thức của ngân hàng để kiểm tra, không làm theo hướng dẫn từ các đường link được gửi kèm.

Khi nghi ngờ tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, cần dừng ngay việc thao tác, không nhập thông tin cá nhân và liên hệ trực tiếp với ngân hàng qua các kênh chính thức để xác minh.

Trường hợp đã lỡ truy cập đường link, cung cấp thông tin hoặc phát hiện giao dịch bất thường, cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, khóa thẻ hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn giao dịch, đồng thời lưu giữ tin nhắn, đường link và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân: Hãy luôn thận trọng trước những tin nhắn có nội dung hấp dẫn, hối thúc như “điểm thưởng sắp hết hạn”, “nhận quà ngay”, “ưu đãi cuối cùng” hay “tài khoản cần xác thực khẩn cấp”. Chỉ một thao tác truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP cũng có thể khiến thông tin tài khoản bị đánh cắp và tài sản bị chiếm đoạt.

Mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, thường xuyên nhắc nhở người thân, bạn bè, đặc biệt là người cao tuổi, nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.