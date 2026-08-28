Lời khuyên cho những gia đình đang dùng trần thạch cao

Trần thạch cao được nhiều gia đình lựa chọn nhờ bề mặt phẳng, tính thẩm mỹ cao và khả năng tạo nhiều kiểu thiết kế. Tuy nhiên, một vết ố nhỏ, đường nứt mảnh hay hiện tượng võng xuống bất thường đôi khi không chỉ là vấn đề làm xấu ngôi nhà. Đặc biệt trong những căn nhà đã sử dụng nhiều năm hoặc vừa trải qua mưa lớn, sự cố từ mái, đường ống nước hay hệ thống kỹ thuật phía trên trần có thể khiến kết cấu bị ảnh hưởng. Dưới đây là những dấu hiệu các gia đình đang sử dụng trần thạch cao không nên bỏ qua.

1. Xuất hiện vết ố vàng, loang màu trên trần

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Đây thường là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của tình trạng nước xâm nhập. Vết ố có thể xuất hiện dưới dạng những mảng vàng nhạt, nâu hoặc những vùng sơn bị đổi màu, đặc biệt ở khu vực gần mái nhà, nhà vệ sinh tầng trên hoặc vị trí có đường ống nước đi qua.

Nguyên nhân có thể đến từ mái bị dột, nước mưa thấm qua kết cấu bên ngoài hoặc đường ống bị rò rỉ. Theo các tài liệu hướng dẫn về bảo tồn công trình của Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (National Park Service - NPS), tình trạng nước xâm nhập kéo dài có thể làm hư hỏng bề mặt trần và ảnh hưởng đến khả năng liên kết của các lớp vật liệu.

Vì vậy, việc chỉ sơn phủ lên vết ố thường không giải quyết được vấn đề. Gia chủ cần tìm nguyên nhân gây thấm trước, xử lý nguồn nước rồi mới sửa chữa hoặc thay thế phần trần bị hư hại.

2. Trần bị võng, phồng hoặc xuất hiện mảng cong xuống

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại hơn là bề mặt trần không còn phẳng như ban đầu mà bắt đầu võng xuống, phồng lên hoặc tạo thành một khu vực cong rõ rệt.

Nước có thể làm vật liệu bị biến dạng và gia tăng trọng lượng tác động lên hệ trần. Theo Homebuilding, trần bị võng hoặc phồng có thể liên quan đến tình trạng ẩm kéo dài, việc liên kết ban đầu không bảo đảm hoặc sự cố nước nghiêm trọng phía trên trần. Trong trường hợp nghiêm trọng, trần có thể bị sập.

Khi phát hiện hiện tượng này, gia đình không nên tiếp tục khoan, treo thêm vật nặng hay tự ý tháo dỡ khu vực trần. Đặc biệt, không nên đứng trực tiếp bên dưới phần trần bị võng trong thời gian dài.

Nếu có dấu hiệu biến dạng rõ rệt hoặc tình trạng ngày càng nặng hơn, nên hạn chế người qua lại bên dưới và liên hệ thợ hoặc đơn vị chuyên môn để kiểm tra.

3. Những vết nứt không phải lúc nào cũng chỉ là vấn đề thẩm mỹ

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Các vết nứt nhỏ, mảnh và nằm dọc theo vị trí nối giữa các tấm đôi khi có thể xuất phát từ chuyển động của vật liệu, thay đổi nhiệt độ hoặc quá trình thi công. Tuy nhiên, những vết nứt ngày càng rộng, kéo dài hoặc xuất hiện đồng thời với hiện tượng võng trần lại là dấu hiệu cần được chú ý.

Theo NPS, tình trạng nứt và biến dạng trên trần có thể liên quan đến sự xuống cấp của vật liệu, chuyển động của kết cấu hoặc vấn đề liên quan đến độ ẩm kéo dài. Trong một số trường hợp, các vết nứt xuất hiện cùng hiện tượng tách rời giữa các lớp vật liệu có thể làm tăng nguy cơ rơi vỡ từng mảng.

Một lưu ý là không nên chỉ dùng bột bả để che mọi vết nứt. Nếu nguyên nhân bên trong chưa được xử lý, vết nứt có thể tiếp tục xuất hiện trở lại.

4. Đừng chờ đến khi có dấu hiệu rơi vỡ mới kiểm tra

Nguy hiểm nhất là tâm lý cho rằng trần chỉ cần sửa khi đã xuất hiện lỗ thủng hoặc vật liệu bắt đầu rơi xuống. Trên thực tế, quá trình xuống cấp có thể bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ như vết ố nước, lớp sơn bong tróc, các đường nứt bất thường hoặc bề mặt không còn phẳng.

National Park Service từng ghi nhận trường hợp trần có các vết nứt và tình trạng lớp vật liệu bắt đầu tách khỏi phần kết cấu phía trên, khiến khu vực này có nguy cơ sập và cần được kiểm tra an toàn.

Với các gia đình, cách an toàn nhất là kiểm tra định kỳ những khu vực có nguy cơ cao như trần dưới mái, trần gần nhà vệ sinh, khu vực có đường ống nước và những vị trí từng bị thấm.

Nếu chỉ là một vết nứt nhỏ và ổn định, việc sửa chữa có thể tương đối đơn giản. Nhưng khi trần đã có dấu hiệu võng, phồng, ẩm kéo dài hoặc xuất hiện vết nứt ngày một nghiêm trọng, gia đình nên coi đây là vấn đề an toàn thay vì chỉ là một lỗi trang trí.

Một chiếc trần đẹp có thể giúp ngôi nhà trở nên hoàn thiện hơn, nhưng sự xuống cấp phía trên bề mặt ấy đôi khi lại rất khó quan sát. Vì vậy, đừng đợi đến khi trần bắt đầu rơi từng mảng mới tìm cách xử lý: phát hiện sớm nguồn nước, kiểm tra nguyên nhân và sửa chữa đúng cách thường là cách ít tốn kém hơn so với việc phải thay cả hệ trần sau này.