Tin mới nhất về sách giáo khoa miễn phí cho học sinh Hà Nội năm học 2026 - 2027

Sáng 28/8, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã thông tin về lộ trình thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK).

Theo đó, trong năm học 2026 - 2027, Hà Nội chưa triển khai chính sách miễn phí SGK giáo dục phổ thông.

Theo Báo Công an Nhân dân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết nguyên nhân là thời điểm hiện tại đã cận kề ngày khai giảng, thành phố không còn đủ thời gian để thực hiện đầy đủ các bước lập dự toán, xây dựng kế hoạch và lựa chọn nhà thầu cung cấp SGK theo đúng quy định pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin tại hội nghị (Ảnh Quang Thái)

Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc mua sắm SGK bằng ngân sách phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê SGK trước ngày 15/6 hằng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng. Trong khi đó, Nghị định 271 được ban hành ngày 3/7/2026, khiến quỹ thời gian để Hà Nội tổ chức mua sắm cho năm học này không còn nhiều.

Việc triển khai trên địa bàn Hà Nội cũng có quy mô rất lớn. Theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, năm học 2026 - 2027, thành phố dự kiến có khoảng 2.960 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên với hơn 2,3 triệu học sinh.

Dự kiến học sinh Hà Nội được miễn SGK từ năm học 2027 - 2028

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Sở GD&ĐT Hà Nội đang phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã để hoàn thiện kế hoạch. Lộ trình dự kiến bắt đầu từ năm học 2027 - 2028. Thành phố đặt mục tiêu đến năm học 2029 - 2030 bảo đảm các đối tượng thuộc phạm vi quản lý được thụ hưởng chính sách theo quy định.

Lộ trình này cũng phù hợp với quy định chung của Chính phủ.

Ảnh minh họa - Báo Chính phủ

Theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP, chính sách miễn phí SGK được triển khai theo từng giai đoạn và từ năm học 2029 - 2030, tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc được miễn phí SGK.

Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc huy động được nguồn lực hợp pháp được khuyến khích triển khai sớm hơn. Nghị định đồng thời yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hiểu "miễn phí sách giáo khoa" thế nào cho đúng?

Một điểm phụ huynh cần lưu ý là cách thức thực hiện chính sách miễn phí SGK.

Theo Nghị định 271, Nhà nước sẽ đầu tư mua SGK để trang bị cho thư viện của các cơ sở giáo dục. Mỗi học sinh được mượn một bộ SGK đầy đủ để sử dụng trong năm học hoặc học kỳ, sau đó hoàn trả cho nhà trường.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc năm học hoặc khi chuyển trường, thôi học, học sinh phải hoàn trả số sách đã mượn, trừ trường hợp cần tiếp tục sử dụng để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học. Nhà trường sẽ kiểm tra, phân loại và bảo quản những cuốn còn đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng trong các năm tiếp theo.

Ảnh minh họa - Nguồn TTXVN

Do đó, chính sách “miễn phí SGK” về cơ bản được tổ chức theo mô hình thư viện dùng chung, mượn - trả và tái sử dụng, thay vì mỗi năm ngân sách phát một bộ sách mới để học sinh sở hữu.