Nhà mới ở 2 năm đã "hơi cũ": Tôi phát hiện 7 thói quen âm thầm bào mòn mọi thứ bên trong

Có những căn nhà sau vài năm sử dụng vẫn khá sáng sủa, đồ đạc giữ được bề mặt đẹp và thiết bị ít phát sinh trục trặc. Ngược lại, không ít gia đình mới dọn vào chưa lâu đã thấy tường loang lổ, sàn mất độ bóng, mặt bàn đầy vết, tủ có mùi ẩm hay các món đồ kim loại nhanh xỉn màu. Tất nhiên, tuổi thọ của ngôi nhà còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng vật liệu, kỹ thuật thi công, khí hậu và cách sử dụng. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng rất bình thường cũng có thể khiến quá trình xuống cấp diễn ra nhanh hơn. Dưới đây là 7 việc nên xem lại nếu gia đình muốn giữ căn nhà bền và lâu “xuống sắc”.

1. Cứ mở cửa cả ngày vì nghĩ càng thoáng càng tốt

Thông gió là cần thiết, nhưng mở cửa bất kể điều kiện thời tiết lại chưa chắc có lợi. Vào những ngày độ ẩm ngoài trời cao, mưa phùn, nồm ẩm hoặc sương nhiều, việc mở cửa lâu có thể đưa lượng lớn hơi ẩm vào trong nhà. Với sàn gỗ, tủ gỗ công nghiệp, đồ nội thất bằng vật liệu hút ẩm hoặc các góc tường bí khí, độ ẩm kéo dài có thể góp phần làm vật liệu trương nở, cong vênh, xuất hiện mùi ẩm hoặc nấm mốc. Ngược lại, khi thời tiết khô ráo, mở cửa tạo đối lưu không khí lại rất hữu ích. Vì vậy, thay vì mặc định “mở cửa cả ngày mới tốt”, gia đình nên căn cứ vào độ ẩm và thời tiết thực tế. Những ngày nồm ẩm có thể đóng bớt cửa, sử dụng điều hòa ở chế độ hút ẩm hoặc máy hút ẩm nếu cần; khi ngoài trời khô hơn trong nhà mới tranh thủ thông gió.

2. Lau sàn quá ướt và dùng hóa chất tẩy rửa quá mạnh

Đây là thói quen dễ khiến một số loại sàn nhanh mất vẻ đẹp ban đầu. Với sàn gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp hay một số bề mặt có lớp phủ hoàn thiện, lượng nước quá nhiều có thể len xuống khe nối nếu không được lau khô kịp thời. Về lâu dài, sàn có nguy cơ phồng mép, biến dạng hoặc xuất hiện các vị trí bạc màu. Tương tự, không phải chất tẩy rửa càng mạnh thì sàn càng sạch. Những sản phẩm không phù hợp với vật liệu có thể làm bề mặt mất độ bóng hoặc để lại màng cặn. Cách an toàn hơn là hút hoặc quét sạch bụi trước, sau đó dùng khăn hay cây lau đã vắt kỹ. Với vết bẩn khó xử lý, nên sử dụng sản phẩm phù hợp với đúng loại sàn và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì tự pha hóa chất quá đậm đặc. Riêng sàn gạch, khả năng chịu nước tốt hơn nhưng việc để nước đọng lâu ở ron gạch vẫn dễ khiến khu vực này nhanh bẩn và đổi màu.

3. Thấy tường bẩn là lấy khăn ướt chà thật mạnh

Một vết tay, vệt bút hoặc mảng bẩn trên tường rất dễ khiến nhiều người lập tức lấy khăn ẩm chà đi chà lại. Tuy nhiên, khả năng lau rửa của sơn tường phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm. Một số loại sơn có độ bền chà rửa tốt, trong khi những bề mặt sơn chất lượng thấp hoặc đã sử dụng lâu có thể bị bóng cục bộ, bạc màu hay bong lớp bề mặt nếu chà quá mạnh. Keo hai mặt, miếng dán treo đồ và decal cũng là nguyên nhân khiến tường mới nhanh loang lổ. Khi tháo ra, lớp keo có thể kéo theo sơn hoặc để lại vết bám rất khó làm sạch hoàn toàn. Nếu muốn treo vật nặng hoặc sử dụng lâu dài, giải pháp cố định phù hợp với loại tường thường bền hơn việc liên tục dán rồi bóc keo.

4. Kê mọi chiếc tủ sát khít vào tường

Đẩy tủ, giường hay sofa sát tường giúp căn phòng có vẻ rộng thêm vài centimet, nhưng ở một số vị trí ẩm hoặc bí khí, cách kê này lại tạo ra khoảng không rất khó khô. Đặc biệt với tường giáp nhà vệ sinh, tường ngoài trời, khu vực từng có dấu hiệu thấm hoặc những căn nhà độ ẩm cao, phía sau tủ lớn có thể trở thành nơi không khí ít lưu chuyển. Chủ nhà thường chỉ phát hiện vấn đề khi dọn đồ ra và thấy lưng tủ có mùi, xuất hiện vết mốc hoặc tường đổi màu. Không có một khoảng cách cố định áp dụng cho mọi món đồ và mọi căn nhà. Tuy nhiên, nếu điều kiện cho phép, nên tạo một khoảng hở vừa đủ để không khí lưu thông và có thể kiểm tra, vệ sinh phía sau. Quan trọng hơn, nếu tường đang thấm nước thì cần xử lý nguyên nhân thấm trước. Chỉ kéo chiếc tủ ra xa không thể giải quyết một bức tường luôn ẩm.

5. Đặt nồi nóng, cốc nóng trực tiếp lên mặt bàn

Chỉ một chiếc nồi vừa nhấc khỏi bếp cũng có thể để lại dấu vết lâu dài trên một số bề mặt nội thất. Bàn gỗ, bề mặt phủ veneer, laminate hoặc lớp sơn hoàn thiện có mức chịu nhiệt khác nhau. Nhiệt độ cao có thể làm lớp phủ đổi màu, tạo vết trắng, biến dạng hoặc làm keo liên kết bị ảnh hưởng. Nước cũng là một tác nhân dễ bị xem nhẹ. Cốc nước lạnh thường đọng hơi nước bên ngoài; nếu để lâu trên mặt bàn gỗ mà không lau, vị trí đó có thể xuất hiện vệt hoặc thay đổi màu sắc. Một chiếc lót cốc hay tấm kê nồi gần như không chiếm diện tích nhưng lại giúp tránh rất nhiều vết hỏng khó sửa.

6. Nhét thiết bị điện vào khe kín để căn nhà trông gọn hơn

Xu hướng làm tủ âm, giấu thiết bị hoặc đẩy đồ điện sát tường giúp không gian đẹp mắt, nhưng khả năng thông gió của thiết bị không nên bị hy sinh vì thẩm mỹ. Tủ lạnh, máy sấy, lò nướng âm tủ và nhiều thiết bị khác đều có yêu cầu riêng về khoảng thoáng để tản nhiệt. Nếu các khe thông gió bị che kín, thiết bị có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao hơn thiết kế. Điểm đáng lưu ý là không thể dùng chung một con số như “cách tường 5 cm” hay “10 cm” cho tất cả thiết bị. Khoảng hở phía sau, bên hông hoặc phía trên phụ thuộc từng mẫu máy. Vì vậy, cách chắc chắn nhất là xem hướng dẫn lắp đặt của chính nhà sản xuất. Nếu đang thiết kế hệ tủ mới, gia đình cũng nên cung cấp đúng mã thiết bị cho đơn vị thi công thay vì chỉ chừa một ô vừa khít với kích thước bên ngoài của máy.

7. Dùng hóa chất vệ sinh nào cũng lau được vòi nước, bản lề và phụ kiện

Các chi tiết nhỏ thường là nơi khiến căn nhà “lộ tuổi” sớm nhất. Vòi nước xỉn màu, tay nắm loang lổ, bản lề han gỉ hay đường keo quanh chậu rửa bị đen đều khiến một căn bếp hoặc nhà tắm nhìn cũ đi rõ rệt. Một lỗi thường gặp là dùng chung chất tẩy mạnh cho mọi bề mặt. Một số sản phẩm có tính axit, kiềm hoặc chứa thành phần có thể làm ảnh hưởng đến lớp mạ, lớp phủ của phụ kiện kim loại nếu sử dụng không đúng hướng dẫn. Thông thường, vệ sinh định kỳ bằng khăn mềm và chất làm sạch phù hợp đã đủ. Sau khi sử dụng khu vực bồn rửa, lavabo hoặc phòng tắm, việc hạn chế nước đọng lâu ở các khe, chân vòi và mép keo cũng giúp khu vực này sạch lâu hơn. Với ray trượt, bản lề hay cửa tủ bắt đầu kêu hoặc hoạt động không trơn tru, đừng liên tục kéo mạnh. Có thể kiểm tra bụi bẩn, vít lỏng hoặc tình trạng phụ kiện; nếu cần bôi trơn cũng nên dùng sản phẩm phù hợp thay vì tùy tiện đổ dầu vào mọi vị trí.

Nhà bền hơn đôi khi bắt đầu từ việc bớt chăm sai cách

Một căn nhà xuống cấp không thể quy hoàn toàn cho vài thói quen sinh hoạt. Chất lượng xây dựng, chống thấm, vật liệu, điều kiện khí hậu và tuổi đời thiết bị vẫn là những yếu tố quan trọng. Dù vậy, điều đáng nói là nhiều hư hỏng nhỏ hoàn toàn có thể chậm lại nếu gia đình sử dụng vật liệu đúng đặc tính: sàn gỗ không bị ngâm nước thường xuyên, đồ nội thất không nằm mãi trong góc ẩm, thiết bị điện được tản nhiệt đúng cách và các bề mặt không bị “tấn công” liên tục bằng hóa chất quá mạnh.

Đôi khi, để căn nhà trông mới lâu hơn không cần mua thêm đồ hay sửa sang lớn. Chỉ cần bỏ bớt vài thói quen tưởng là sạch sẽ, gọn gàng hoặc chăm chút nhưng thực tế lại đang làm đồ đạc nhanh xuống cấp.