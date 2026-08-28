Lời khuyên cho những gia đình đang dùng camera an ninh kết nối Wi-Fi

Đừng giữ nguyên mật khẩu mặc định

Sau khi lắp đặt camera, một trong những việc nên làm là kiểm tra và thay đổi mật khẩu mặc định của thiết bị hoặc tài khoản quản lý. Một số thiết bị có thể được cài sẵn mật khẩu đơn giản, dễ đoán, làm tăng nguy cơ bị truy cập trái phép nếu người dùng không thay đổi.

Mật khẩu camera nên đủ mạnh và không nên dùng chung với email, mạng xã hội hoặc các tài khoản quan trọng khác. Nếu ứng dụng hỗ trợ xác thực hai bước hoặc xác thực đa yếu tố, người dùng cũng nên kích hoạt để tăng cường bảo vệ tài khoản.

Bên cạnh đó, camera kết nối Wi-Fi chỉ an toàn khi mạng mà thiết bị sử dụng cũng được bảo vệ tốt. Các gia đình nên đặt mật khẩu Wi-Fi đủ mạnh và tránh sử dụng những mật khẩu dễ đoán.

Đừng bỏ qua các bản cập nhật phần mềm

Camera an ninh cũng cần được cập nhật phần mềm như điện thoại hay máy tính. Các bản cập nhật có thể bổ sung tính năng mới, đồng thời khắc phục những lỗi và lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện.

Vì vậy, khi nhận được thông báo cập nhật, người dùng không nên bỏ qua trong thời gian dài. Nếu thiết bị hỗ trợ cập nhật tự động, có thể cân nhắc bật tính năng này. Với những mẫu camera đã cũ và không còn được nhà sản xuất cung cấp bản vá bảo mật, người dùng cũng cần thận trọng hơn khi tiếp tục kết nối thiết bị với Internet.

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Đừng quên kiểm tra những ai đang có quyền xem camera

Nhiều gia đình chia sẻ quyền truy cập camera cho vợ chồng, con cái, người thân hoặc người giúp việc. Sau một thời gian sử dụng, danh sách tài khoản và thiết bị có quyền xem camera có thể nhiều hơn người dùng nghĩ.

Do đó, nên kiểm tra định kỳ những thiết bị đang đăng nhập và những người được cấp quyền truy cập. Nếu một người không còn cần xem camera hoặc điện thoại cũ không còn sử dụng, nên thu hồi quyền hoặc đăng xuất khỏi thiết bị đó.

Người dùng cũng nên hạn chế chia sẻ trực tiếp mật khẩu và chỉ cấp quyền truy cập cho những người thực sự cần thiết.

Chú ý đến ứng dụng quản lý camera trên điện thoại

Với camera kết nối Wi-Fi, điện thoại thường là thiết bị dùng để theo dõi hình ảnh và nhận cảnh báo. Vì vậy, việc bảo vệ camera cần đi cùng với bảo vệ chiếc điện thoại đang được sử dụng để quản lý thiết bị.

Người dùng nên tải ứng dụng từ nguồn chính thức, cập nhật khi có phiên bản mới và kiểm tra các quyền mà ứng dụng yêu cầu. Điện thoại cũng nên được bảo vệ bằng mật khẩu, mã PIN hoặc phương thức sinh trắc học.

Nếu điện thoại bị mất hoặc thay mới, người dùng nên kiểm tra lại tài khoản camera và các phiên đăng nhập đang hoạt động, đồng thời thu hồi quyền truy cập của thiết bị cũ nếu cần thiết.

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Nên ưu tiên những vị trí có thể quan sát lối ra vào

Camera nên được đặt tại những khu vực có thể ghi nhận các hoạt động ra vào như cửa chính, cổng, sân trước hoặc lối đi. Đây thường là những vị trí giúp gia chủ theo dõi người ra vào và những diễn biến xảy ra xung quanh ngôi nhà.

Tuy nhiên, khi lắp đặt cần điều chỉnh góc quay phù hợp, tránh để camera ghi hình quá sâu vào không gian riêng tư của nhà hàng xóm hoặc những khu vực không cần thiết. Sau khi lắp đặt, nên kiểm tra hình ảnh vào các thời điểm khác nhau trong ngày, đặc biệt là ban đêm, để điều chỉnh góc quay nếu cần.

Nên kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của camera

Camera vẫn được lắp đặt tại vị trí cũ không có nghĩa là thiết bị luôn hoạt động bình thường. Mạng Wi-Fi có thể mất kết nối, camera có thể ngừng ghi hình hoặc bộ nhớ lưu trữ gặp sự cố mà người dùng không nhận ra.

Các gia đình nên kiểm tra định kỳ xem camera có còn trực tuyến hay không, hình ảnh có rõ nét, tính năng cảnh báo chuyển động có hoạt động và dữ liệu có được lưu theo đúng cài đặt hay không.

Việc này đặc biệt cần thiết với những camera được lắp ở cổng, sân thượng hoặc các khu vực ít được quan sát. Nếu chỉ đến khi xảy ra sự cố mới kiểm tra, người dùng có thể phát hiện camera đã mất kết nối hoặc ngừng ghi hình từ nhiều ngày trước.