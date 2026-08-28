Dưới đây là 4 lý do khiến nhiều người ngày càng muốn trồng cây khế trong nhà:

Cây khế tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc

Từ lâu, cây khế đã xuất hiện trong đời sống của người Việt, đặc biệt ở những vùng nông thôn. Một cây khế trưởng thành có thể cho rất nhiều quả, những chùm khế mọc dày trên cành tạo cảm giác về một mùa màng bội thu.

Trong quan niệm dân gian, hình ảnh cây xanh tốt, nhiều hoa, sai quả thường được liên tưởng tới sự sinh sôi, phát triển và cuộc sống đủ đầy.

Bởi vậy, nhiều gia đình thích trồng khế trong sân với mong muốn không gian sống luôn có sức sống, gia đình làm ăn thuận lợi, cuộc sống ngày càng sung túc.

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Quả khế có hình ngôi sao đặc biệt

Đây có lẽ là một trong những điểm thú vị nhất khiến cây khế được yêu thích.

Khi cắt ngang, quả khế tạo thành hình ngôi sao 5 cánh rất đẹp mắt. Trong cách nhìn của phong thủy dân gian, những hình dáng mang tính cân đối, hài hòa thường được gắn với ý nghĩa tốt đẹp.

Hình ngôi sao cũng dễ khiến người ta liên tưởng tới ánh sáng, sự may mắn và những điều tích cực. Vì vậy, khi cây khế ra nhiều quả, hình ảnh những “ngôi sao” xanh hoặc vàng xuất hiện trên cành được xem là một nét đẹp vừa tự nhiên vừa có giá trị biểu tượng.

Tất nhiên, đây là cách lý giải theo quan niệm dân gian, không phải kết luận khoa học.

Cây xanh được xem là nguồn sinh khí cho không gian sống

Phong thủy coi trọng sự cân bằng và hài hòa giữa con người với môi trường sống. Cây cối vì thế thường được đưa vào sân vườn, ban công hoặc những khoảng không gian phù hợp trong nhà.

Một cây khế khỏe mạnh, tán lá xanh, phát triển đều được nhiều người quan niệm là biểu tượng của sức sống và sinh khí.

Đặc biệt, cây khế có dáng tán khá đẹp. Nếu được chăm sóc và cắt tỉa hợp lý, cây vừa tạo bóng mát vừa trở thành điểm nhấn cho sân vườn.

Tuy nhiên, nếu muốn trồng khế, nên ưu tiên khu vực ngoài trời, sân vườn hoặc nơi có đủ ánh sáng, thay vì đặt cây trong phòng kín.

Cây khế gắn với phúc lộc

Không thể nói về ý nghĩa của cây khế trong văn hóa Việt mà bỏ qua câu chuyện dân gian “Ăn khế trả vàng”.

Trong câu chuyện, cây khế trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình đặc biệt, gắn với vàng bạc, sự đổi đời và bài học về lòng tham, sự công bằng.

Chính hình ảnh này khiến cây khế trong tâm thức người Việt không chỉ là một loài cây bình dị mà còn mang theo những liên tưởng về phúc lộc, may mắn và quả ngọt của cuộc sống.

Với nhiều gia đình, trồng một cây khế vì thế cũng giống như đưa một hình ảnh rất quen thuộc của văn hóa Việt vào không gian sống.