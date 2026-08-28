Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức miễn phí 100% dịch vụ này từ ngày mai

Theo thông tin từ VinBus (thuộc Tập đoàn Vingroup), từ ngày 29/8 đến hết 02/9/2026, toàn bộ hành khách được miễn tiền vé trên các tuyến VinBus thuộc mạng lưới xe buýt có trợ giá tại Hà Nội.

Ảnh: VinBus

Ngoài hệ thống xe buýt của VinBus, kể từ ngày mai, người dân cũng được miễn phí khi sử dụng các tuyến buýt của Hà Nội và hai tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1. Phương án được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh tại các tuyến buýt, nhà ga, bến xe, điểm đầu cuối, điểm trung chuyển và hạn chế ùn tắc giao thông.

Cụ thể, các tuyến buýt sẽ hoạt động từ 4h30 đến 22h30. Ngày 29 và 31/8 dự kiến có 17.645 lượt xe/ngày; ngày 30/8 có 17.335 lượt xe; ngày 1 và 2/9 có 17.642 lượt xe. Tùy từng tuyến, tần suất chạy xe được duy trì từ 5 đến 30 phút/chuyến. Thành phố cũng dự kiến tăng cường phương tiện trên 20 tuyến buýt, với 42 xe dự phòng và 100 lượt xe tăng cường.

Đối với đường sắt đô thị, hai tuyến 2A và 3.1 hoạt động từ 5h30 đến 22h, duy trì tần suất 10 phút/chuyến trong toàn bộ kỳ nghỉ. Tuyến 2A dự kiến khai thác 203 lượt tàu/ngày, trong khi tuyến 3.1 khai thác 200 lượt tàu/ngày.

Việc miễn phí phương tiện công cộng được triển khai trong cùng thời điểm Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân di chuyển tới các khu vực diễn ra sự kiện, tham quan và vui chơi trong dịp lễ.