Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ

Từ chiều tối ngày 29/8-01/9 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày 02/9 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Thời tiết khu vực Trung Bộ

Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Từ chiều tối ngày 30/8-02/9: khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khu vực Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Hà Nội

Ngày 29/8, trời nắng gián đoạn. Từ đêm 29/8-01/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 02/9 trời nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng thời kỳ ngày 30/8-01/9: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết một số địa điểm du lịch nổi tiếng:

Sapa (Lào Cai) Có lúc có mưa rào và dông; riêng thời kì từ đêm 29/8-01/9 có mưa, mưa vừa và dông.

Xác suất mưa: 60%; riêng thời kì từ đêm 28/8-01/9 xác suất mưa: 70-80%.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-200C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-270C; ngày 31/8-01/9 23-250C. Hạ Long Có lúc có mưa rào và dông; riêng thời kì từ đêm 29/8-01/9 có mưa, mưa vừa và dông.

Xác suất mưa: 60%; riêng thời kì từ đêm 28/8-01/9 xác suất mưa: 70-80%.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-260C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-330C. Thuận Hóa (Tp. Huế) Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ ngày 31-02/9 có lúc có mưa rào và dông.

Ngày 29-30/8 xác suất mưa: <10%; ngày 31/8-02/9 xác suất mưa: 60-65%.

Gió Tây Nam 2-3m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-270C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-370C; ngày 31/8-02/9: 30-330C. Hải Châu (Tp. Đà Nẵng) Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ ngày 31/8-02/9 chiều tối có lúc có mưa rào và dông.

Xác suất mưa: 5-15%; chiều tối ngày 31/8-02/9 xác suất mưa: 55-60%.

Gió Tây Nam 2-4m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-290C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-370C; ngày 31/8-02/9: 30-330C. Quy Nhơn Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 31/8-02/9 ngày nắng, đêm không mưa.

Xác suất mưa: 10-20%.

Gió Tây Nam 2-3m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-300C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-360C. Nha Trang Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 31/8-02/9 ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông.

Xác suất mưa: 10-20%; chiều tối ngày 31/8-02/9 xác suất mưa: 55-60%.

Gió Tây Nam 2-3m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-360C. Xuân Hương (Đà Lạt) Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.

Xác suất mưa: 60-65%.

Gió Tây đến Tây Nam 2-3m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-230C. Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) Ngày có nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.

Xác suất mưa: 60-65%.

Gió Tây Nam 2-3m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-270C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-340C. Ninh Kiều (Tp. Cần Thơ) Ngày có nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.

Xác suất mưa: 60-65%.

Gió Tây Nam 2-3m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-270C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-330C.

Quốc khánh năm 2026: Công chức, viên chức nghỉ 5 ngày liên tiếp

Bộ Nội vụ đã thông báo chi tiết về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch.

Đồng thời, thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8/2026 Dương lịch) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Như vậy, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Việc bố trí lịch nghỉ nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Bố trí trực, bảo đảm giải quyết công việc liên tục

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm lịch nghỉ đã được thông báo.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định; tổ chức làm việc hợp lý để bảo đảm giải quyết công việc liên tục, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần phân công cán bộ, công chức trực xử lý các tình huống phát sinh đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị diễn ra thông suốt.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác và đặc thù hoạt động của đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh tương tự công chức, viên chức

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ thứ Tư (ngày 2/9/2026 Dương lịch) và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày là thứ Ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 3/9/2026 Dương lịch.

Đồng thời, thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 tương tự như quy định đối với công chức, viên chức; khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận các phương án nghỉ có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ/Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia