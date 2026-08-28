Công an phát cảnh báo nóng về mã độc đặc biệt nguy hiểm, tấn công thẳng vào điện thoại

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về sự xuất hiện của hai loại mã độc mới cực kỳ nguy hiểm. Các chủng mã độc này không chỉ âm thầm đánh cắp thông tin cá nhân mà còn có khả năng tự động can thiệp vào ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, hoặc tống tiền các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Mã độc RedHook: Núp bóng ứng dụng dịch vụ công, tự động chuyển tiền

Được phát hiện vào đầu tháng 8 năm 2026, RedHook là dòng mã độc gián điệp thế hệ mới đặc biệt nguy hiểm nhắm thẳng vào người dùng điện thoại Android. Kẻ gian thường ngụy trang mã độc này dưới dạng các ứng dụng quen thuộc như Cổng dịch vụ công, eTax Mobile hay VNeID. Sau đó, chúng dụ dỗ người dùng tải về thông qua các tin nhắn Zalo, Telegram hoặc SMS giả mạo.

Điểm đáng sợ nhất của RedHook là khả năng lạm dụng quyền truy cập hệ thống. Ngay khi người dùng sơ ý tải tệp .APK độc hại và cấp quyền, mã độc sẽ tự động thực hiện các thao tác ngầm để chiếm quyền kiểm soát toàn diện thiết bị mà không cần bẻ khóa (root) máy. Nó âm thầm quay màn hình, ghi lại thao tác bàn phím, đọc lén tin nhắn chứa mã OTP và mọi thông tin tài khoản nhạy cảm.

Nguy hiểm hơn, RedHook có khả năng tự động mở ứng dụng ngân hàng chính chủ, tự điền mã xác thực và thực hiện các lệnh chuyển tiền trong bóng tối mà nạn nhân không hề hay biết. Ngay cả khi bạn phát hiện máy chạy chậm và khởi động lại điện thoại, loại mã độc này vẫn tự động kích hoạt lại toàn bộ các quá trình đánh cắp dữ liệu ngầm.

StormEncryptor: Cơn ác mộng tống tiền đối với hệ thống mạng nội bộ

Nếu RedHook nhắm vào túi tiền của cá nhân, thì StormEncryptor lại là mối đe dọa lớn đối với toàn bộ mạng lưới máy chủ và máy trạm của các cơ quan, doanh nghiệp. Bị phát hiện vào giữa tháng 8 năm 2026, loại mã độc tống tiền này do nhóm tin tặc chuyên nghiệp Storm-1175 đứng sau. Chúng rình rập và khai thác lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên các nền tảng quản trị hệ thống từ xa để chiếm quyền kiểm soát tối cao.

Từ máy chủ trung tâm bị khống chế, tin tặc sẽ lợi dụng tính năng triển khai phần mềm tự động để phát tán mã độc StormEncryptor xuống hàng loạt máy tính trong mạng nội bộ chỉ trong chớp mắt. Toàn bộ dữ liệu của cơ quan sẽ bị mã hóa bằng thuật toán cực mạnh, mọi bản sao lưu dự phòng đều bị xóa sạch. Không dừng lại ở việc để lại thông điệp đòi tiền chuộc, tin tặc còn trích xuất các dữ liệu nhạy cảm trước khi mã hóa để đe dọa công bố công khai, tạo ra áp lực tống tiền kép vô cùng thâm độc.

Dấu hiệu nhận biết và cách ứng phó khẩn cấp bảo vệ tài sản

Đối với người dùng điện thoại di động, nếu nhận thấy thiết bị có dấu hiệu lạ như tự động sáng màn hình, máy nóng ran dù không sử dụng, xuất hiện ứng dụng lạ hoặc nhận được thông báo biến động số dư vô lý, bạn cần hành động ngay lập tức. Hãy ngắt kết nối WiFi và mạng 3G/4G/5G ngay lập tức. Tuyệt đối không nhập thêm bất kỳ mật khẩu hay mã OTP nào. Sau đó, hãy dùng một chiếc điện thoại sạch khác để gọi ngay cho tổng đài ngân hàng yêu cầu phong tỏa tài khoản và khóa thẻ khẩn cấp.

Đối với hệ thống mạng tại các cơ quan, ngay khi phát hiện sự cố nghi nhiễm mã độc tống tiền, quản trị viên cần rút dây mạng hoặc ngắt kết nối hệ thống tức thì. Tuyệt đối không khởi động lại máy chủ khi chưa kịp sao lưu bộ nhớ RAM để phục vụ công tác điều tra. Các đơn vị cần nhanh chóng liên hệ với Công an Thành phố để thu thập mẫu mã độc, sau đó mới tiến hành cài đặt lại hệ điều hành sạch, vá lỗ hổng và khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu ngoại tuyến an toàn.

Khuyến cáo an toàn từ cơ quan công an

Để tránh rơi vào bẫy của tội phạm mạng đang ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh cán bộ, công chức và người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, mạng xã hội hay email. Bạn không bao giờ được tải và cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các tệp tin có đuôi .APK trôi nổi trên mạng.

Bạn chỉ nên tải ứng dụng từ những cửa hàng chính thức như Google Play hay Apple App Store, đồng thời phải luôn kiểm tra kỹ các quyền truy cập của ứng dụng trước khi ấn nút đồng ý. Việc nâng cao cảnh giác chính là lá chắn thép bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân, bí mật cơ quan và tài sản của chính bạn.

Theo Công an Thành phố Hà Nội