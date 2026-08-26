Công an Hà Nội cảnh báo chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Thông tin về các chủng mã độc đặc biệt nguy hiểm

Chủng mã độc gián điệp RedHook (phát hiện đầu tháng 8-2026):

Đây là dòng mã độc gián điệp (Spyware/Trojan) thế hệ mới đặc biệt nguy hiểm, nhắm trực tiếp vào các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android. Mã độc phát tán chủ yếu qua các tin nhắn SMS giả mạo, ứng dụng nhắn tin OTT (Zalo, Telegram…) hoặc các trang web mạo danh Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội, ứng dụng thuế eTax Mobile, ứng dụng định danh điện tử VNeID và các ngân hàng thương mại lớn. Thủ đoạn hoạt động kỹ thuật của RedHook, cụ thể:

Lạm dụng Dịch vụ hỗ trợ: Ngay khi người dùng tải và cài đặt tệp .APK độc hại, mã độc sử dụng các chiêu thức lừa đảo giao diện để yêu cầu cấp quyền "Accessibility Services". Khi được cấp quyền, RedHook giành quyền kiểm soát tối cao giao diện người dùng mà không cần root thiết bị.

Tự động cấp quyền hệ thống: Mã độc tự động thực hiện các thao tác cảm ứng ngầm để cấp toàn bộ các quyền nguy hiểm khác (đọc/gửi SMS, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, bộ nhớ, ghi âm, vẽ đè màn hình).

Đánh cắp dữ liệu và giám sát thời gian thực: Âm thầm quay màn hình, ghi lại thao tác bàn phím (Keylogging), đọc lén tin nhắn chứa mã xác thực OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chuyển tiền tự động: Tự động kích hoạt ứng dụng ngân hàng chính chủ trên điện thoại nạn nhân, khởi tạo lệnh chuyển tiền, tự điền mã OTP và duyệt giao dịch ngầm mà nạn nhân không hề hay biết.

Cơ chế ẩn náu và tự khôi phục: Đăng ký sự kiện khởi động lại hệ thống (BOOT_COMPLETED), tự động kích hoạt lại mọi tiến trình độc hại ngay cả khi người dùng khởi động lại thiết bị điện thoại.

Mã độc tống tiền StormEncryptor (phát hiện ngày 11-8-2026):

Do nhóm tin tặc chuyên nghiệp Storm-1175 triển khai, nhắm vào toàn bộ hệ thống máy chủ (Windows Server) và máy trạm (Windows Clients) trong mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thủ đoạn lây nhiễm và gây hại của StormEncryptor:

Tấn công chuỗi cung ứng qua công cụ RMM: Tin tặc lạm dụng lỗ hổng bảo mật đặc biệt nghiêm trọng CVE-2026-18577 trên nền tảng giám sát và quản trị hệ thống từ xa N-able N-central để chiếm quyền quản trị tối cao của trung tâm quản lý tập trung.

Lây nhiễm mã độc diện rộng tự động: Từ máy chủ N-central bị khống chế, tin tặc sử dụng chính tính năng triển khai phần mềm tự động của hệ thống để đẩy (push) mã độc tống tiền StormEncryptor xuống hàng loạt máy tính trạm và máy chủ trong mạng nội bộ chỉ trong thời gian ngắn.

Mã hóa và tống tiền kép: Ngừng các dịch vụ bảo mật/sao lưu, xóa bản lưu dự phòng (Shadow Copies), mã hóa toàn bộ tệp tin dữ liệu bằng thuật toán mã hóa mạnh và để lại thông điệp tống tiền. Đồng thời, tin tặc thực hiện hành vi trích xuất đánh cắp dữ liệu nhạy cảm trước khi mã hóa để đe dọa công bố.

Về việc rà soát và khắc phục ngay đối với các chủng mã độc, Công an thành phố Hà Nội thông tin:

Đối với mã độc RedHook: Khi phát hiện thiết bị di động có dấu hiệu lây nhiễm (xuất hiện ứng dụng lạ, tự nhảy màn hình, mất tiền vô lý, máy nóng bất thường khi không sử dụng, màn hình tự thao tác hoặc xuất hiện thông báo Wireless Debugging), thực hiện nghiêm quy trình cách ly mạng khẩn cấp, không nhập thêm mật khẩu/OTP, sử dụng thiết bị sạch khác gọi hotline ngân hàng để khóa tài khoản lập tức.

Ứng phó khẩn cấp khi phát hiện sự cố mã độc RedHook và StormEncryptor:

Cách ly hệ thống: Tắt ngay Wi-Fi, 3G/4G/5G (với di động) hoặc ngắt dây mạng/VLAN (với máy tính/máy chủ). Tuyệt đối không khởi động lại máy chủ khi chưa sao lưu RAM. Cách ly hệ thống: Dùng thiết bị sạch khác để đổi mật khẩu, đổi mã PIN, liên hệ ngay ngân hàng để phong tỏa tài khoản, khóa thẻ khẩn cấp. Thu thập mẫu và báo cáo: Trích xuất nhật ký (log), tệp .APK hoặc tệp bị mã hóa trao đổi CATP.

Khôi phục an toàn: Cài lại hệ điều hành/Firmware sạch, vá toàn bộ lỗ hổng bảo mật, khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu Offline an toàn (Quy tắc 3-2-1).

Từ tình hình trên, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó với các nguy cơ mất an ninh mạng, Công an thành phố đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

Tuyệt đối không bấm vào các liên kết (link) lạ gửi qua Email/SMS/ Zalo và các ứng dụng OTT; không tải hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc (đặc biệt là tệp .APK trên điện thoại Android); không mở hoặc giải nén các tệp đính kèm lạ. Chỉ cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng chính thức (Google Play Store, Apple App Store) và kiểm tra kỹ quyền ứng dụng trước khi chấp thuận.