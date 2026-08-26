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Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho người làm chuyển đổi số

| | Kinh tế số

Người đảm nhiệm các công việc chuyên trách về chuyển đổi số có thể được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang xây dựng dự thảo Thông tư xác định các vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được hưởng hỗ trợ theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng gồm ba nhóm:

Thứ nhất là công chức trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cấp xã, giữ vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số.

Các vị trí được dự thảo xác định gồm các vị trí chuyên viên về quản lý công nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; kinh tế số; xã hội số; giao dịch điện tử; chuyên viên công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, thành phố.

Nhóm này còn có chuyên viên quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở cấp xã; chuyên viên phụ trách các lĩnh vực phát thanh truyền hình, báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, bưu chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số; chuyên viên kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã.

Người đảm nhiệm các công việc chuyên trách về chuyển đổi số có thể được hưởng hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Nhóm thứ hai là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã, đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số. Dự thảo xác định hai nhóm vị trí việc làm được hưởng hỗ trợ gồm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từ bậc 1 đến bậc 5 và quản lý giao dịch điện tử, từ bậc 3 đến bậc 5.

Nhóm thứ ba gồm lãnh đạo, quản lý các cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số và được phân công trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, giao dịch điện tử, kinh tế số và xã hội số.

Theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số thuộc diện áp dụng được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm xác định, đề xuất người được hưởng hỗ trợ. Bộ KH&CN đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và người dân để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Theo Hoa Vũ/VTC News

VTC News

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