Dự kiến mức phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

Dự kiến mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là 600 đồng/trường dữ liệu

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân khi yêu cầu khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định của pháp luật thì phải nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định, trừ các trường hợp pháp luật về dữ liệu, pháp luật về giao dịch điện tử quy định không phải nộp phí.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia là tổ chức thu phí.

Mức thu phí 600 đồng/trường dữ liệu

Dự thảo đề xuất mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là 600 đồng/trường dữ liệu. (*)

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2028, mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia bằng 50% mức thu phí quy định trên.

Bộ Tài chính cho biết, mức thu phí 600 đồng/trường dữ liệu được xác định trên cơ sở tổng chi phí phát sinh bình quân trong 01 năm là 2.884,6 tỷ đồng và tổng số trường dữ liệu được khai thác có tính phí trong 01 năm theo kịch bản cơ sở năm 2026 là 4.800.000.000 trường dữ liệu, chi phí bình quân xác định cho 01 trường dữ liệu là 600,95 đồng/trường dữ liệu.

Quy định giảm 50% mức thu phí áp dụng từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2028 (không quy định áp dụng trong 03 năm đầu tiên) để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện, dễ dàng trong việc theo dõi, đánh giá, tương đồng với các thông tư quy định (giảm) mức thu để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua (thường thực hiện từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết năm hoặc hết 06 tháng).

Các trường hợp được giảm phí

Theo dự thảo, người nộp phí được giảm 50% mức thu phí quy định (*) trên khi khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia khi thuộc một trong các trường hợp sau (bao gồm cả người nộp phí thuộc từ 02 trường hợp dưới đây trở lên):

a) Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em;

b) Hộ nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo;

c) Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;

d) Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

đ) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

e) Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2028, đối với các trường hợp quy định trên, mức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia bằng 25% mức thu phí quy định tại (*).

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính./.