Quản lý cấp cao Nvidia bị cáo buộc liên quan đường dây tuồn 74 máy chủ AI sang Trung Quốc

Một quản lý cấp cao của Nvidia, được xác định với họ Chang, vừa bị các công tố viên Đài Loan truy tố vì bị cáo buộc tham gia đường dây đưa các máy chủ AI cao cấp sang Trung Quốc. Đây được xem là vụ án hình sự đầu tiên được biết đến tại Đài Loan liên quan một nhân viên Nvidia bị cáo buộc tham gia hoạt động buôn bán phần cứng AI trên thị trường chợ đen.

Theo những người nắm thông tin về vụ việc được Bloomberg dẫn lại, Chang cùng 8 người khác bị cáo buộc tổ chức vận chuyển 74 máy chủ trang bị chip AI Nvidia B300 tới Trung Quốc thông qua Nhật Bản và Indonesia. 56 máy chủ khác cũng được chuẩn bị để xuất khẩu nhưng đã bị nhà chức trách Đài Loan thu giữ.

Đài Loan đồng thời truy tố hai nhân viên cấp cao của Supermicro, công ty sản xuất các máy chủ nói trên, cùng nhân sự cấp cao của một số doanh nghiệp khác bị cáo buộc tham gia tìm khách hàng và tổ chức vận chuyển. Supermicro cho biết đang hợp tác với nhà chức trách Đài Loan và không phải đối tượng của cuộc điều tra.

Theo cáo trạng, nhóm này bị cáo buộc sử dụng các công ty tại Nhật Bản và Đài Loan để che giấu điểm đến cuối cùng của phần cứng, qua đó tìm cách né các hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Nhóm bị cáo buộc tạo dựng thông tin cho thấy Flying Tiger, doanh nghiệp được xác định là khách hàng cuối, có đủ không gian tại một trung tâm dữ liệu ở Đài Loan để tiếp nhận các máy chủ.

Các nhân viên của Nvidia và Supermicro được cho là đã tham gia kiểm tra địa điểm này. Sau đó, Chang thông báo với các lãnh đạo Nvidia rằng cuộc kiểm tra đã hoàn tất, qua đó giúp đơn hàng tiếp tục được triển khai. Supermicro cuối cùng đồng ý bán 130 máy chủ cho Flying Tiger và giao hàng thành ba đợt.

Trong số này, các bị cáo bị cáo buộc đã sắp xếp bán 40 máy chủ cho một khách hàng Trung Quốc. Một phần được chuyển thẳng tới Trung Quốc, trong khi số khác đi qua Indonesia. 34 máy chủ khác được vận chuyển qua Indonesia và Nhật Bản trước khi tới một công ty Trung Quốc thứ hai.

Nhà chức trách Đài Loan phát hiện vụ việc trước khi 56 máy chủ còn lại được xuất khẩu sang Nhật Bản bằng những tài liệu mà công tố viên cho là giả mạo.

Nvidia không bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong vụ án. Sau khi Chang bị bắt giữ lần đầu vào tháng 7, công ty cho biết "buôn lậu là điều không thể chấp nhận" và khẳng định chủ yếu bán sản phẩm thông qua các đối tác uy tín nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Supermicro cũng khẳng định đang hợp tác với nhà chức trách và không phải đối tượng điều tra.

Các công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù đối với Chang, người được xác định là nhân vật trung tâm trong đường dây bị cáo buộc. Các cáo buộc liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ và vi phạm tín nhiệm, nhưng những cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh tại tòa.

Cuộc điều tra cũng mở rộng sang Nvidia và Supermicro. Nhà chức trách Đài Loan đã truy tố nhân sự cấp cao của 4 công ty khác bị cáo buộc tham gia bán lại phần cứng, tìm khách hàng Trung Quốc và tổ chức vận chuyển.

Vụ việc cho thấy việc thực thi các hạn chế của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc ngày càng phức tạp. Bất chấp các biện pháp kiểm soát, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn được cho là tiếp cận phần cứng Nvidia thông qua bên trung gian và những kênh trên thị trường chợ đen. Các quan chức Mỹ trước đó cũng từng cáo buộc lượng phần cứng Nvidia trị giá hàng tỷ USD đã được đưa sang Trung Quốc.