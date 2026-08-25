BHXH Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin dịp nghỉ lễ 2/9

Theo Công văn số 3297/BHXH-CNTT ngày 24/8/2026, BHXH Việt Nam yêu cầu Văn phòng BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong suốt thời gian nghỉ lễ Quốc khánh.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, xử lý kịp thời các lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin; cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật; kiểm tra, xử lý phần mềm độc hại và tắt hoặc hạn chế những dịch vụ, cổng kết nối không cần thiết.

Đặc biệt, công tác quản lý tài khoản phải được tăng cường. Các đơn vị phải rà soát tài khoản người dùng, tài khoản VPN và tài khoản quản trị; kịp thời khóa, thu hồi hoặc điều chỉnh quyền truy cập đối với những tài khoản không còn phù hợp. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ tài khoản bị lợi dụng để truy cập trái phép vào hệ thống.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng trực trong toàn bộ kỳ nghỉ lễ, tăng cường theo dõi, giám sát liên tục hệ thống thông tin, thiết bị mạng và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu tấn công mạng, khai thác lỗ hổng, phát tán mã độc, truy cập trái phép hoặc các hoạt động bất thường, lực lượng trực phải chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời. Việc ứng phó sự cố được yêu cầu ưu tiên bảo đảm hoạt động của các hệ thống thiết yếu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công tác nghiệp vụ và việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho viên chức, người lao động trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến và giả mạo cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong suốt thời gian nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Ngọc Yến.

Đặc biệt, người sử dụng hệ thống cần cảnh giác với các thư điện tử, tin nhắn hoặc đường link yêu cầu cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã xác thực và thông tin nội bộ. Viên chức, người lao động không được mở các liên kết hoặc tệp đính kèm không rõ nguồn gốc; không chia sẻ thông tin bảo mật và không sử dụng thiết bị công cộng, thiết bị không được phép để truy cập các hệ thống thông tin, hệ thống nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.

Để bảo đảm khả năng xử lý nhanh khi có sự cố, các đơn vị phải phân công đầy đủ cán bộ trực quản trị hệ thống, trực an toàn thông tin và đầu mối lãnh đạo trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có sự cố, các đơn vị phải chủ động thực hiện biện pháp ngăn chặn, cô lập và đồng thời báo cáo, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số để xử lý.

Đáng chú ý, trong quá trình ứng phó, các đơn vị không được tự ý xóa, thay đổi hoặc làm mất nhật ký, dữ liệu và các dấu vết điện tử liên quan đến sự cố. Đây là những thông tin quan trọng phục vụ việc xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và truy vết hoạt động tấn công.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ an toàn thông tin. Qua đó, bảo đảm các hệ thống thông tin của ngành vận hành an toàn, ổn định và liên tục, góp phần duy trì việc cung cấp các dịch vụ, hoạt động nghiệp vụ phục vụ người dân và DN trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.