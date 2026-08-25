Google đang dùng BTS để hướng dẫn người hâm mộ cách dùng AI Gemini

Google đang thử một cách khá khác để đưa người dùng đến gần Gemini. Thay vì tiếp tục nói về khả năng viết email, tóm tắt tài liệu hay tạo hình ảnh, hãng công nghệ này đưa BTS vào ngay bên trong ứng dụng AI, biến fandom thành một “sân chơi” để người dùng tự khám phá Gemini có thể làm gì.

Từ ngày 24/8, Google mở một loạt trải nghiệm tương tác cùng BTS trên Gemini, được cung cấp trong thời gian có hạn với một số ngôn ngữ được hỗ trợ. Người dùng chỉ cần nhập “Unlock BTS” hoặc “7777” để mở ra các trải nghiệm được thiết kế riêng, từ khám phá những câu hỏi mà thành viên BTS đặt cho Gemini, đoán tên bài hát, theo dõi lịch trình lưu diễn cho tới học tiếng Hàn.

Nhìn bề ngoài, đây là một chiến dịch dành cho người hâm mộ BTS. Nhìn dưới góc độ sản phẩm, Google đang làm một việc khác đáng chú ý hơn, đó là dạy người dùng cách sử dụng AI thông qua một thứ họ vốn đã quan tâm.

Vấn đề lớn của các chatbot AI hiện nay không còn nằm hoàn toàn ở khả năng trả lời. Người dùng phải biết hỏi gì mới là câu chuyện khó hơn. Một người có thể biết Gemini rất mạnh, song nếu chỉ mở ứng dụng rồi nhìn vào ô nhập câu lệnh, họ vẫn có thể không biết nên bắt đầu từ đâu.

Google đang tìm cách giải quyết vấn đề đó bằng trải nghiệm. Thay vì yêu cầu người dùng tự nghĩ ra prompt, Gemini đưa ra những tình huống cụ thể. Muốn đi du lịch, hãy thử hỏi AI lên kế hoạch. Quan tâm đến BTS, hãy khám phá những câu hỏi mà các thành viên từng đặt ra. Muốn học tiếng Hàn, hãy thử dịch một câu rồi nghe cách phát âm. Muốn giải trí, hãy chơi trò đoán bài hát.

BTS vì thế trở thành một dạng “giao diện hướng dẫn” cho Gemini.

Nguồn ảnh: Google

Nguồn ảnh: Google

Nguồn ảnh: Google

Nguồn ảnh: Google

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ bốn trải nghiệm này thực chất đại diện cho những nhóm nhu cầu rất phổ biến khi sử dụng AI. Một người có thể dùng Gemini để lên lịch trình du lịch và tìm hiểu văn hóa. Người khác có thể dùng AI như một gia sư ngoại ngữ. Một nhóm khác chỉ đơn giản muốn giải trí hoặc khám phá sở thích cá nhân.

Google không cần giải thích dài dòng rằng Gemini có thể làm được những việc đó. Hãng chỉ cần đặt người dùng vào đúng tình huống.

Đây cũng là cách tiếp cận khác với giai đoạn đầu của làn sóng AI tạo sinh. Khi ChatGPT, Gemini hay các công cụ tương tự mới trở nên phổ biến, phần lớn cuộc trò chuyện xoay quanh việc AI có thể viết, dịch, lập trình, tóm tắt hay tạo ảnh tốt đến đâu. Sau một thời gian, cuộc cạnh tranh bắt đầu chuyển sang một câu hỏi thực tế hơn, làm thế nào để người dùng thực sự sử dụng những khả năng đó mỗi ngày, và BTS đã giúp Google giải bài toán này bằng fandom.

Một người hâm mộ có lý do để mở Gemini không phải vì muốn thử một chatbot mới, mà vì muốn xem RM hỏi gì, Jung Kook quan tâm điều gì, bài hát nào được giấu sau những biểu tượng cảm xúc hay học một câu tiếng Hàn để hiểu hơn về thần tượng. Khi đã bước vào bên trong ứng dụng, người dùng mới bắt đầu nhìn thấy những khả năng khác của Gemini.

Rõ ràng, Google đang biến một sản phẩm AI vốn có thể gây cảm giác khô khan thành một trải nghiệm có chủ đề, có mục tiêu và có yếu tố khám phá. Người dùng không cần học cách viết prompt trước. Họ chỉ cần bắt đầu từ một thứ mình thích.

Về mặt sản phẩm, đây có thể là hướng đi ngày càng quan trọng của các nền tảng AI. Khi công nghệ trở nên phổ biến, lợi thế không chỉ nằm ở việc mô hình nào thông minh hơn. Khả năng đưa người dùng đến đúng tính năng, đúng thời điểm và đúng ngữ cảnh cũng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh.

Google từng đưa Gemini vào Gmail, Docs, Search, Android và nhiều dịch vụ khác để người dùng gặp AI ngay trong những công việc họ đang làm. Lần này, hãng đi thêm một bước khác. Thay vì chờ người dùng tìm ra lý do để sử dụng AI, Google tạo sẵn một lý do đủ hấp dẫn để họ bước vào.

BTS vì thế không chỉ là nhân vật xuất hiện trong một chiến dịch quảng bá Gemini. Nhóm nhạc này đang được Google sử dụng như một “cầu nối” giữa văn hóa đại chúng và công nghệ AI.

Nếu chiến lược này hiệu quả, thứ Google thu được không chỉ là một lượng người hâm mộ BTS thử Gemini trong vài phút. Điều quan trọng hơn là sau khi đã quen với việc hỏi Gemini về chuyến đi, học ngoại ngữ, tìm kiếm thông tin hay khám phá sở thích cá nhân, người dùng có thể tiếp tục quay lại với những nhu cầu hoàn toàn không liên quan đến BTS.

Khi đó, fandom chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu cuối cùng vẫn là biến Gemini thành một thói quen.

Vũ Hoàng