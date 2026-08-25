Công nghệ 25/8: Xiaomi hợp tác TSMC phát triển chip Xring O3

Xiaomi ra mắt chip Xring O3 hợp tác cùng TSMC

Xiaomi vừa công bố chip xử lý mới mang tên Xring O3, được sản xuất trên tiến trình 3 nanomet của TSMC. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chip nội bộ, giúp hãng giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp như Qualcomm và MediaTek.

Bộ ba chip Xring của Xiaomi: O3 cho smartphone, O100 cho AI và D100 cho xe tự lái. (Ảnh: Xiaomi)

Theo nguồn tin, Xring O3 sẽ được trang bị trên mẫu điện thoại gập cao cấp sắp ra mắt của Xiaomi, với mục tiêu xuất xưởng từ 200.000 đến 300.000 thiết bị. Động thái này được xem là lời thách thức trực tiếp tới Huawei - hãng đang chiếm hơn 68% thị phần điện thoại gập tại Trung Quốc.

Ngoài Xring O3, Xiaomi còn phát triển thêm chip Xring O100 phục vụ trí tuệ nhân tạo và Xring D100 cho xe tự lái. Công ty đã đầu tư hơn 20 tỷ nhân dân tệ vào mảng bán dẫn, khẳng định tham vọng cạnh tranh với Apple, Samsung và Huawei trong lĩnh vực chip di động.

GrapheneOS mở rộng sang Motorola Razr Fold

GrapheneOS - hệ điều hành Android mã nguồn mở tập trung vào bảo mật - vừa công bố kế hoạch hỗ trợ các dòng smartphone Motorola. Bắt đầu từ năm 2027, những thiết bị đầu tiên được chọn sẽ là flagship của Motorola, sau đó mở rộng sang các mẫu gập như Razr Fold và Razr Ultra. Đây sẽ là lần đầu tiên một chiếc điện thoại gập chính thức chạy GrapheneOS.

Dòng sản phẩm Razr Ultra nằm trong số những sản phẩm dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ GrapheneOS vào năm tới. (Ảnh: Allison Johnson/The Verge)

Tổ chức phát triển GrapheneOS cho biết các mẫu Motorola hiện tại đã tiệm cận tiêu chuẩn bảo mật, nhưng vẫn thiếu tính năng gắn thẻ bộ nhớ phần cứng và tích hợp phần tử bảo mật. Họ kỳ vọng thế hệ chip Snapdragon 8 Elite mới sẽ đáp ứng yêu cầu này, mở đường cho việc triển khai trên các thiết bị Motorola trong tương lai.

Ngoài ra, GrapheneOS cũng xác nhận sẽ hỗ trợ Pixel 11, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng sang các thiết bị giá rẻ hơn khi Qualcomm và Motorola cải thiện cam kết bảo mật dài hạn. Sự hợp tác này được Motorola công bố từ tháng 3, với mục tiêu nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng trên smartphone.

Lenovo thừa nhận lỗi BIOS khiến Legion Go không thể khởi động

Lenovo vừa xác nhận sự cố liên quan đến bản cập nhật BIOS N3CN42WW trên thiết bị cầm tay Legion Go. Trước đó, nhiều người dùng phản ánh máy bị vô hiệu hóa hoàn toàn sau khi cập nhật và lo ngại phải tự chi trả chi phí sửa chữa. Lenovo khẳng định đây không phải lỗi người dùng và sẽ tiến hành sửa chữa trong phạm vi bảo hành.

Lenovo Legion Go - thiết bị chơi game cầm tay gặp sự cố BIOS. (Ảnh: Lenovo)

Dù chưa xác định nguyên nhân gốc rễ, hãng cho biết các thiết bị ngoài thời hạn bảo hành cũng sẽ được hỗ trợ miễn phí, tùy theo quy định pháp luật từng khu vực. Động thái này nhằm trấn an cộng đồng sau nhiều tranh cãi về chất lượng cập nhật phần mềm của Lenovo.

Bản BIOS gây lỗi đã được gỡ bỏ khỏi trang chính thức. Lenovo đồng thời cam kết tiếp tục cung cấp bản cập nhật BIOS và GPU cho Legion Go ít nhất đến tháng 10/2029, nhằm duy trì niềm tin của người dùng đối với dòng máy chơi game cầm tay này.