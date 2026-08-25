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Sự thật đằng sau những cuộc gọi “nháy máy 1 - 3 giây” từ các đầu số 022, 024, 028

| | Kinh tế số

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân không nên gọi lại các số điện thoại lạ, nhất là khi chưa xác định được người gọi và mục đích cuộc gọi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh liên tục nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ với thời gian đổ chuông rất ngắn, chỉ khoảng 1 đến 3 giây rồi tắt.

Tình trạng này lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, để lại nhiều cuộc gọi nhỡ liên tục, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Các số điện thoại lạ thường hiển thị với đầu số như “022…”, “024…”, “028…”.

Theo đó, những cuộc gọi “nháy máy” có thể là một trong những phương thức các đối tượng xấu sử dụng để rà soát, xác thực dữ liệu người dùng. Khi người dân bắt máy hoặc gọi lại, số thuê bao có thể được xác định là đang hoạt động, từ đó trở thành mục tiêu trong các hoạt động tiếp thị không mong muốn hoặc các kịch bản lừa đảo được xây dựng có chủ đích.

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của công nghệ, một số đối tượng có thể tìm cách thu thập, phân tích đặc điểm giọng nói và thông tin phản hồi của người nghe để đánh giá, phân loại mục tiêu. Những dữ liệu này có nguy cơ bị chia sẻ, mua bán hoặc tiếp tục khai thác nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo, giả mạo.

Bên cạnh nguy cơ bị thu thập thông tin, việc chủ động gọi lại số điện thoại không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cước phí bất thường, nhất là trong trường hợp cuộc gọi được chuyển hướng đến các đầu số quốc tế. Người dân cũng cần cảnh giác trước nguy cơ giọng nói bị ghi âm, cắt ghép hoặc sử dụng vào các thủ đoạn giả mạo tinh vi.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân:

Không nên gọi lại các số điện thoại lạ, nhất là khi chưa xác định được người gọi và mục đích cuộc gọi.

Chủ động chặn, báo cáo các số điện thoại có dấu hiệu bất thường với nhà mạng.

Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật cho người lạ qua điện thoại.

Không truy cập đường link, tải hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Chủ động nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, góp phần bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Công an phát thông báo đến những ai nhận được tin nhắn SMS gửi từ số điện thoại +212 649 020 639 với nội dung sau

Nhật Hạ

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