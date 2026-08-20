Công an phát thông báo đến những ai nhận được tin nhắn SMS gửi từ số điện thoại +212 649 020 639 với nội dung sau

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số thuê bao của người dân nhận được tin nhắn: “Phương tiện của Quý khách bị ghi nhận vi phạm tín hiệu đèn giao thông… Trong vòng 48 giờ nếu không xử lý, mức phạt sẽ tăng thêm 50%...”.

Nếu nhận được tin nhắn có nội dung tương tự, người dân TUYỆT ĐỐI KHÔNG làm theo hướng dẫn, không truy cập đường link, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền.

Nội dung tin nhắn lừa đảo người dân cần lưu ý (Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau)

Qua hình ảnh phản ánh, tin nhắn được gửi từ một số điện thoại “+212 6 49 02 06 39”, tự xưng “TTDLQG - BCA” và yêu cầu người nhận truy cập đường link không phải địa chỉ chính thức của cơ quan Nhà nước để “thanh toán khoản phạt”. Đây là dấu hiệu bất thường, có nguy cơ là tin nhắn giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Công an xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) khuyến nghị người dân cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng thông tin “phạt nguội” để lừa đảo; không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn để cài ứng dụng, kích hoạt tài khoản, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được tin nhắn nghi ngờ là lừa đảo, hãy nhớ:

Một là, Không bấm vào đường link được gửi trong tin nhắn

Hai là, Không trả lời tin nhắn theo hướng dẫn để nhận “link kích hoạt”

Ba là, Không cung cấp số CCCD, thông tin giấp phép lái xe, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc mật khẩu

Bốn là, Không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ hoặc nguồn không chính thống

Cuối cùng, Không chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp

Nếu cần kiểm tra vi phạm và thực hiện nộp phạt, người dân cần chủ động sử dụng các kênh chính thức của cơ quan chức năng; không truy cập các đường link được gửi từ số điện thoại lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân trên địa bàn cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link và các thông tin liên quan; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh và xử lý theo đúng quy định.



