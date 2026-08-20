Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm dịch vụ sau

Nhằm giúp sinh viên và các nhà giáo dục tự tin, sẵn sàng bước vào năm học mới, Google mang đến những bản cập nhật trên các công cụ hỗ trợ người dùng nắm vững các khái niệm mới, sắp xếp công việc khoa học và học tập hiệu quả hơn.

1. Ưu đãi mới dành cho sinh viên: Nhằm tiếp thêm động lực cho sinh viên trong suốt năm học, Google mang đến chương trình miễn phí một năm gói Google AI Plus dành cho sinh viên đủ điều kiện tại 140 quốc gia, bao gồm Việt Nam. Gói Google AI Plus bao gồm tính năng tải lên hình ảnh và tệp không giới hạn, hạn mức sử dụng cao gấp 2 lần, quyền truy cập Omni và 400GB dung lượng lưu trữ. Google cũng áp dụng ưu đãi giảm giá cho gói tích hợp Google AI Pro và YouTube Premium cho sinh viên.

2. Học tập cá nhân hóa và nhiều tiện ích hơn cùng Gemini: Google cũng cho ra mắt một không gian chuyên biệt dành riêng cho sinh viên ngay trong ứng dụng Gemini, giúp các bạn sinh viên sắp xếp việc học hiệu quả hơn thông qua tính năng tạo sổ tay học tập (study notebooks), làm thẻ ghi nhớ (flashcard), thực hiện bài kiểm tra thử và nhiều hoạt động khác. Khi Gemini ra mắt thêm các công cụ hỗ trợ học tập, người dùng sẽ tìm thấy chúng ngay tại khoảng không gian này.

Bên cạnh đó, tính năng "sổ tay học tập" (study notebooks) được ra mắt vào tháng 6 cũng sẽ giúp các bạn sinh viên tăng cường hiệu suất học tập. Sau khi tải lên các tài liệu học thuật hay ghi chú bài giảng, Gemini sẽ thiết lập sổ tay học tập kèm theo một kế hoạch cụ thể để chia nhỏ các chủ đề cần học.

Công cụ này cung cấp tùy chọn làm bài kiểm tra đánh giá sơ bộ để xác định những lỗ hổng kiến thức riêng của bạn, từ đó xây dựng các bài học và bài kiểm tra được cá nhân hóa với nội dung cô đọng, dễ tiếp thu; đồng thời cung cấp bảng điều khiển tiến độ theo thời gian thực để bạn theo dõi các cột mốc quan trọng.

Đối với Gemini Live, cập nhật mới nhất giúp các bạn sinh viên có thể yêu cầu và thảo luận về các báo cáo được tạo từ Deep Research với Gemini mọi lúc mọi nơi.

3. Các tính năng trên Google Tìm kiếm giúp nâng cao năng suất học tập: Google Tìm kiếm giờ đây có thể giúp sinh viên tìm hiểu những khái niệm phức tạp bằng cách tạo ra những mô phỏng sinh động và giao diện trực quan tương tác ngay trong Tổng quan AI và Chế độ AI. Ví dụ: Khi tìm kiếm về "thang đo pH" hay "cấu trúc nguyên tử", Tìm kiếm sẽ hiển thị hình ảnh tương tác giúp sinh viên nắm bắt khái niệm căn bản ngay tức thì thay vì chỉ đọc văn bản tĩnh. Sau đó, sinh viên có thể tiếp tục hỏi sâu hơn, chẳng hạn như yêu cầu xếp các loại quả họ cam quýt trên thang đo pH trong Chế độ AI.

Sinh viên cũng có thể yêu cầu tạo bài trắc nghiệm ôn tập cho mọi môn học hoặc ôn thi các bài thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, GRE, hay ACT. Nội dung luyện thi được tích hợp từ các đối tác uy tín đi kèm phần giải thích chi tiết cho từng đáp án và liên kết đào sâu kiến thức.

Đặc biệt, từ tuần này, tính năng sổ tay Gemini Notebook (tiền thân là NotebookLM) cũng được tích hợp vào Chế độ AI nhằm mang đến cho người dùng một phương thức tiện lợi để sắp xếp việc học và nhanh chóng tìm kiếm thông tin chuyên sâu ngay trên trang Tìm kiếm. Tính năng Sổ tay trong Chế độ AI sẽ được triển khai bằng tiếng Anh tại hơn 180 quốc gia, bao gồm Việt Nam trong vài ngày tới, trước khi mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ địa phương trong những tuần tiếp theo.

4. Công cụ AI giúp các nhà giáo dục luôn giữ vai trò dẫn dắt : Gần đây, Google đã giới thiệu các công cụ mới do các nhà giáo dục làm chủ trên Google Lớp học (Google Classroom), giúp họ có thể điều chỉnh trải nghiệm AI của sinh viên sao cho phù hợp với chương trình giảng dạy cụ thể, đồng thời nắm bắt tiến độ của từng sinh viên theo thời gian thực. Chẳng hạn, nhà giáo dục có thể tạo đề cương học tập tương tác, thiết kế bài luyện thi thích ứng hoặc cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa cho sinh viên khi làm bài tập về nhà hay chủ động chọn nguồn tài liệu lớp học cụ thể để AI tham chiếu, đảm bảo nội dung luôn đồng nhất với mục tiêu bài giảng.

Thêm vào đó, ứng dụng kết nối Classroom trong Gemini hỗ trợ phân tích kết quả từ các bài tập và điểm số trước đó để nhận diện những chủ đề sinh viên chưa nắm vững và cần được giảng lại, đồng thời hỗ trợ soạn thảo giáo án tức thì hoặc tạo thông báo lớp học nhanh chóng. Dữ liệu trong Google Workspace for Education luôn được bảo vệ an toàn và không bao giờ được dùng để huấn luyện các mô hình AI.