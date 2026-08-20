LG Electronics tăng cường hợp tác với NVIDIA trong lĩnh vực robot

Trước đó, ngày 13/8, Tập đoàn LG và NVIDIA đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực kinh doanh tương lai tại trụ sở NVIDIA ở Santa Clara, California. Việc hai bên tiếp tục gặp gỡ chỉ bốn ngày sau đó tại Trung tâm Dữ liệu của LG cho thấy quyết tâm cụ thể hóa quan hệ hợp tác và đẩy nhanh tiến trình thương mại hóa mảng kinh doanh robot.

Đại diện hai công ty cũng đã cập nhật tiến độ của Trung tâm Dữ liệu LG, dự kiến đi vào vận hành toàn phần vào cuối năm nay. Tại đây, LG đang triển khai trên quy mô lớn robot quản gia LG CLOiD™ do hãng tự phát triển và đã được kiểm chứng trong môi trường thực tế, nhằm tạo lập, thu thập và khai thác dữ liệu phục vụ quá trình học của robot.

Trung tâm Dữ liệu được bố trí nhiều không gian để robot thực hành các nhiệm vụ khác nhau, cùng các khu vực chuyên biệt để kiểm định và tinh chỉnh dữ liệu thu được. Trong không gian mô phỏng nhà ở, LG CLOiD học và lặp lại các công việc vệ sinh hàng ngày. Trong khi đó, khu vực mô phỏng sản xuất, được xây dựng dựa trên nhà máy máy giặt của LG tại Tennessee, cho phép robot thực hành di chuyển, xếp và lắp ráp nhiều loại linh kiện.

Robot cũng được đưa vào các giải pháp tự động hóa logistics của LG CNS, cũng như khu vực huấn luyện bàn tay robot của LG Innotek. Toàn bộ dữ liệu thu được từ những môi trường này sẽ được kết nối với hệ sinh thái công nghệ robot của NVIDIA, sau đó được bổ sung và tổng hợp thành nguồn dữ liệu chất lượng cao phục vụ huấn luyện robot.

Với LG, năng lực cốt lõi của AI vật lý (Physical AI) nằm ở khả năng hình thành một chu trình dữ liệu liên tục, trong đó dữ liệu chất lượng cao được liên tục thu thập, đưa vào huấn luyện và tiếp tục giúp robot cải thiện khả năng vận hành qua từng vòng lặp. Việc kết hợp nguồn dữ liệu chi tiết được LG tích lũy qua nhiều thập kỷ trong hoạt động sản xuất và logistics với công nghệ robot của NVIDIA được kỳ vọng sẽ tạo nên một chu trình dữ liệu ở quy mô hàng đầu thế giới, qua đó tạo lợi thế khác biệt cho LG trong lĩnh vực robot.

Trong hệ thống này, Trung tâm Dữ liệu vừa là nơi robot thu thập thông qua quá trình học hỏi trực tiếp trong môi trường vật lý, vừa đóng vai trò là trung tâm tập hợp, mở rộng và tổng hợp dữ liệu huấn luyện được thu thập từ các cơ sở sản xuất, logistics và thiết bị gia dụng LG trên toàn cầu.

Các công nghệ AI vật lý của NVIDIA, bao gồm thư viện NVIDIA Omniverse, các mô hình thế giới mở NVIDIA Cosmos và nền tảng phát triển robot mở NVIDIA Isaac, được ứng dụng xuyên suốt từ khâu xử lý dữ liệu đến triển khai robot trong thực tế.

Trung tâm R&D tại Yangjae gồm bốn tầng – một tầng hầm và ba tầng nổi – với tổng diện tích sàn 10.000 m². Dự kiến đến cuối năm nay, cơ sở này sẽ có hàng trăm robot hoạt động. LG cũng có kế hoạch tiếp tục nâng cấp các hệ thống phục vụ quá trình học và xử lý dữ liệu tại đây.

Đến cuối năm 2026, tổng lượng dữ liệu huấn luyện được thu thập trực tiếp tại cơ sở, cùng dữ liệu tổng hợp được tạo và tăng cường bằng các mô hình thế giới mở NVIDIA Cosmos, dự kiến đạt 100.000 giờ, tương đương khoảng 12 năm dữ liệu. LG sẽ sử dụng nguồn dữ liệu này để tiếp tục phát triển Mô hình Nền tảng cho Robot (Robot Foundation Model – RFM) – nền tảng giữ vai trò cốt lõi đối với khả năng vận hành của robot hình người – qua đó tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực robot.

Song song với việc xây dựng nền tảng công nghệ và dữ liệu, LG xác định năm nay là điểm khởi đầu cho giai đoạn tăng tốc mảng kinh doanh robot và đang nhanh chóng củng cố năng lực trong lĩnh vực này. Tháng trước, công ty đã thành lập Trung tâm Kinh doanh Robot (Robotics Business Center) dưới sự dẫn dắt của CEO, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động kinh doanh robot trên toàn công ty, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai và vận hành.

LG hiện đã xây dựng vị thế vững chắc trên thị trường robot công nghiệp và thương mại, đồng thời có kế hoạch mở rộng sang robot gia đình. Với kinh nghiệm đã được kiểm chứng trong sản xuất và phát triển các linh kiện robot cốt lõi, trong đó có bộ truyền động, LG sở hữu năng lực xuyên suốt từ linh kiện đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Kết hợp nền tảng này với khả năng thu thập và quản lý lượng dữ liệu quy mô lớn cần thiết cho quá trình học hỏi và vận hành của robot tại Trung tâm Dữ liệu, LG hướng tới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành nhà cung cấp giải pháp robot toàn diện, sở hữu năng lực cả về phần cứng và phần mềm.

Ông Lyu Jae-cheol, CEO LG Electronics, cho biết: “Thông qua sức mạnh cộng hưởng của ‘One LG’ - quy tụ những năng lực cốt lõi trên toàn Tập đoàn – cùng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu, chúng tôi sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI vật lý và hướng tới trở thành nhà cung cấp giải pháp robot toàn diện”.