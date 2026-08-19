“Ông lớn” bán dẫn thế giới mở phòng lab tại Việt Nam: Sinh viên đón tin cực vui!
Qualcomm x Arduino Innovation Lab là Arduino Lab đầu tiên tại Đông Nam Á, được đặt tại Swinburne Vietnam, số 80 Duy Tân, Hà Nội
Vừa qua, Swinburne Vietnam và Qualcomm chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và khai trương Qualcomm x Arduino Innovation Lab - Arduino lab đầu tiên tại Đông Nam Á.
Không gian mới tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tiếp cận, thử nghiệm các công nghệ mới và phát triển các dự án trong các lĩnh vực bao gồm Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng, AIoT, robot và tự động hóa thông minh, qua đó tăng cường kỹ năng thực hành và khả năng đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết các bài toán thực tế.
Qualcomm x Arduino Innovation Lab được phát triển với sự hỗ trợ từ các đối tác công nghệ Qualcomm và Arduino, kết hợp giữa nền tảng học thuật với việc tiếp cận các nền tảng, công cụ và nguồn tài nguyên công nghệ bám sát thực tiễn ngành. Sự hợp tác này hướng tới mục tiêu tạo ra một môi trường nơi sinh viên có thể khám phá các công nghệ mới, tăng cường kỹ năng thực hành và cọ xát với các quy trình đổi mới sáng tạo thực tế.
Sự đồng hành của FPT cũng củng cố thêm mối liên kết giữa môi trường học thuật và doanh nghiệp, thông qua việc mang đến những chuyên môn triển khai thực tiễn cùng những góc nhìn sâu sắc về các thách thức công nghệ đương đại cũng như ứng dụng trong kinh doanh.
Học tập thông qua thực hành
Phòng Lab được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ hành trình phát triển công nghệ, từ lên ý tưởng, chế tạo nguyên mẫu đến thử nghiệm và hoàn thiện. Sinh viên và các nhà nghiên cứu sẽ có cơ hội thử nghiệm trên các nền tảng công nghệ, phát triển những dự án thực tế, và hiểu sâu hơn về cách thức biến những ý tưởng sáng tạo thành các giải pháp hữu dụng.
Phát biểu tại lễ khai trương, TS. Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học quốc tế FPT, Giám đốc Swinburne Vietnam, Tập đoàn FPT chia sẻ: “Chúng tôi luôn hướng tới xây dựng một môi trường học tập, nơi sinh viên được tiếp cận và làm chủ những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới để kiến tạo các giải pháp có giá trị thực tiễn. Qualcomm x Arduino Innovation Lab là kết quả của sự hợp tác ý nghĩa nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, kết nối đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển giải pháp công nghệ dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu” .
Sự hợp tác này thể hiện định hướng chiến lược trong việc mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp và trường học trên cơ sở lợi ích đôi bên. Nhà trường hướng tới việc gắn kết chặt chẽ chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên không chỉ tốt nghiệp với nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn có khả năng thích ứng, kỹ năng hợp tác và sẵn sàng hoà nhập vào một môi trường công nghệ đang thay đổi từng ngày.
Nhịp sống thị trường