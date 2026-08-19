Từ 1/8, không được tự ý mang laptop, điện thoại, đồng hồ thông minh vào phiên tòa

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Theo Phí Vân |
19-08-2026 - 16:17 PM |
Kinh tế số
Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC về nội quy phiên tòa, phiên họp và việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh diễn biến phiên tòa, phiên họp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8.
Theo Phí Vân
Báo Đại Đoàn Kết
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