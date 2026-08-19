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ByteDance ký thỏa thuận với Hollywood về bản quyền AI

| | Kinh tế số

ByteDance ký thỏa thuận với Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, tăng cường bảo vệ bản quyền trên các công cụ AI tạo video và hình ảnh.

ByteDance ký thỏa thuận với Hollywood về bản quyền AI - Ảnh 1.

Văn phòng tập đoàn ByteDance tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hãng công nghệ ByteDance vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA), nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh của công ty này.

Theo Reuters, thỏa thuận áp dụng đối với các công cụ AI tạo video và hình ảnh của ByteDance, vốn đang được tích hợp trên các nền tảng phổ biến của hãng như TikTok hay CapCut.

Động thái này diễn ra sau khi các xưởng phim lớn tại Hollywood như Disney gửi thư cảnh báo, bày tỏ lo ngại AI có thể tự ý tạo ra hình ảnh người nổi tiếng hay nhân vật có bản quyền trong khi chưa được cấp phép.

ByteDance khẳng định các công cụ AI phiên bản mới đã được siết chặt biện pháp bảo vệ bản quyền, đồng thời cam kết duy trì hợp tác lâu dài với ngành điện ảnh.

Trước đó, MPA đã phản đối ByteDance trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại rằng Seedance có thể tạo ra các nội dung sử dụng nhân vật trong phim điện ảnh và chương trình truyền hình đã được bảo hộ bản quyền mà không được sự cho phép của chủ sở hữu.

ByteDance và MPA cho hay hai bên sẽ tiếp tục hợp tác xây dựng các biện pháp bảo vệ nội dung có bản quyền, trong bối cảnh công nghệ AI không ngừng phát triển.

Theo Ban thời sự

Thời báo VTV

Từ Khóa:
AI

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