AI sẽ thay thế hơn 60% số việc làm của thanh niên Hàn Quốc trong 5 năm tới

Báo cáo khảo sát do Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc thực hiện với 1.000 người từ 19-34 tuổi đang đi làm hoặc tìm việc, công bố ngày 18/8 cho biết 53,9% số người được hỏi nhận định trong 5 năm tới, công việc hiện tại hoặc công việc mong muốn có khả năng bị AI thay thế hoặc giảm bớt. Đáng chú ý, tỷ lệ này ở nhóm đang tìm việc lên tới 63,8%, cao hơn đáng kể mức 49,4% ở nhóm đang có việc làm.

Lo ngại cũng khác nhau tùy mức độ tiếp xúc với AI. Trong các nhóm nghề nghiệp như nhân viên văn phòng, quản lý và chuyên gia, 58,4% cho rằng nguy cơ bị thay thế cao, so với 45,8% ở các nhóm nghề nghiệp ít tiếp xúc với AI. Theo ngành, tỷ lệ này đạt 54,5% tại những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như tài chính, bảo hiểm, thông tin và truyền thông, trong khi ở vận tải, kho bãi và xây dựng là 43,5%.

Tuy nhiên, thanh niên Hàn Quốc không chỉ nhìn AI dưới góc độ rủi ro. 64,7% người được hỏi cho rằng AI có thể nâng cao chuyên môn và năng lực cạnh tranh nghề nghiệp; tỷ lệ này lên tới 74,4% ở các nhóm nghề nghiệp có mức độ tiếp xúc cao với AI. Dù vậy, 53,6% lo ngại sẽ bị tụt hậu do chênh lệch về kỹ năng sử dụng AI.

Một vấn đề đáng chú ý khác là nguy cơ thu hẹp cơ hội tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. 65,6% số người được hỏi cho rằng khi AI đảm nhiệm các công việc cấp thấp, thanh niên sẽ có ít cơ hội phát triển thành lao động có tay nghề hơn. Đồng thời, 67,7% dự báo khoảng cách thu nhập và cơ hội nghề nghiệp giữa những người trẻ sẽ gia tăng do khác biệt về năng lực sử dụng AI.

Về chính sách, 23,8% số người được hỏi cho rằng cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động trẻ; 23,7% đề xuất mở rộng cơ hội việc làm và tích lũy kinh nghiệm cho người mới vào nghề; 19,8% đề nghị tăng cường đào tạo kỹ năng AI cho thanh niên.

Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc cho rằng chính sách việc làm cần chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo điều kiện để thanh niên tích lũy kinh nghiệm thực tế và nâng cao năng lực AI. Các chương trình thực tập, đào tạo nghề cần chú trọng hơn đến kinh nghiệm làm việc theo dự án và ứng dụng AI, qua đó giúp thanh niên thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong kỷ nguyên AI.