VETC, ePass thu phí quản lý tài khoản ví điện tử: Khoản thu nhỏ, băn khoăn không nhỏ

Phí chồng phí?

Việc thu khoản phí này đang tạo ra nhiều bức xúc của cánh tài xế, chủ xe. “Theo tôi, thu phí gì cũng phải có cơ sở chứ cứ thông báo rồi thu thì quá vô lý”, anh Vũ Ngọc Thắng, tài xế xe chở khách tại TPHCM, chia sẻ.

Theo anh, bình thường những khoản phí nhỏ vài ngàn đồng/tháng cánh tài xế không để ý lắm nhưng vấn đề là sự minh bạch. “Chúng tôi đã đóng phí đầy đủ khi đi qua các trạm thu phí, nếu cứ thu thêm cái này cái kia nữa có cảm giác phí chồng thêm phí”, anh Nguyễn Thế Mẫn, làm việc ở trung tâm TPHCM, thường xuyên tự lái ô tô đi công tác, nói.

Ông Lê Trung Tính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM, cho rằng: Bất cứ khoản thu phí nào cũng nên thông báo rộng rãi và phù hợp với quy định về thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính. Ít nhất phải thông tin rộng rãi, nhất là đến các hội, hiệp hội vận tải trước vài tháng để gửi đến hội viên, doanh nghiệp nhằm xem phản ánh của họ chứ cứ thông báo xong rồi thu phí thì không nên. Hiện chưa có doanh nghiệp vận tải nào có ý kiến chính thức về vấn đề này, Hiệp hội Vận tải TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi để có phản ứng phù hợp.

Lựa chọn thuộc về khách hàng

Ngày 18-8, trả lời phóng viên Báo SGGP, ông Lê Quang Hưng, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC), cho biết mức phí trên được xây dựng trên cơ sở bù đắp các chi phí duy trì hệ thống vận hành 24/7 an toàn và thông suốt. Đó là dùng chi trả phí kết nối liên thông với các ngân hàng, đầu tư nâng cấp bảo mật hạ tầng công nghệ và duy trì hệ thống chăm sóc, hỗ trợ khách hàng liên tục.

Trong giai đoạn đầu, VETC chủ động miễn phí và gánh những chi phí này để khách hàng làm quen dịch vụ. Đến nay khi quy mô và yêu cầu an toàn, bảo mật, kết nối tăng lên, công ty áp dụng thu một mức phí nhỏ, minh bạch để duy trì dịch vụ một cách bền vững. Đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản ví điện tử VETC do VETC trực tiếp thu, ngân hàng không thu khoản phí này từ khách hàng nhưng VETC phải thanh toán cho ngân hàng các chi phí nạp tiền, kết nối, liên thông và đối soát giao dịch.

Theo luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TPHCM, nếu không đồng ý với khoản thu trên, khách hàng có thể yêu cầu VETC hoặc ePass giải trình, tra soát cũng như có thể phản ánh tới Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ví điện tử và trung gian thanh toán. Ngoài ra, cần làm rõ khoản phí có được thỏa thuận hợp pháp với khách hàng hay không, khách hàng có được thông báo và đồng ý trước khi bị thu hay không. Người dùng phải có quyền lựa chọn phương thức thanh toán khác mà không bị gián đoạn việc sử dụng tài khoản. Doanh nghiệp phải công khai rõ đơn vị thu phí, xuất hóa đơn và thủ tục hủy ví, chuyển đổi phương thức thanh toán.

Theo ông Cao Đình Ngân, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass), quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về khách hàng, nếu không đồng ý với mức phí quản lý mà ví điện tử VETC hay ePass đưa ra, chủ phương tiện có thể chủ động hủy liên kết và chuyển sang những hình thức liên kết khác phù hợp hơn như tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa/Mastercard…

Bên cạnh đó, lý giải vấn đề tiền khách nạp vào tài khoản giao thông nhưng chưa sử dụng được ePass quản lý như thế nào, số dư này có phát sinh lãi hoặc lợi ích tài chính cho đơn vị hay không, ông Cao Đình Ngân cho biết tiền của khách hàng nằm tại tài khoản nguồn tiền (ví điện tử, ngân hàng…) do khách hàng quản lý, ePass không quản lý dòng tiền này. Dòng tiền trong các ví điện tử này tuân thủ các quy định quản lý nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước dành cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để đảm bảo an toàn tài chính, không tự ý phát sinh các lợi ích thương mại trái quy định.