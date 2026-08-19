'Mỏ vàng' hơn 100 tỷ USD của Apple lung lay, 'Táo khuyết' có thể mất trắng hoa hồng

Apple lần đầu tiên thừa nhận rằng các thay đổi về mặt pháp lý với App Store đang đè nặng lên mảng kinh doanh dịch vụ trị giá hơn 100 tỷ USD. Đây là sự thừa nhận hiếm hoi cho thấy các biện pháp chống thao túng thị trường bắt đầu tác động lên một trong những bộ phận mang lại lợi nhuận cao nhất của tập đoàn.

Nhà sản xuất iPhone vừa công bố doanh thu và biên lợi nhuận mảng dịch vụ trong tháng này thấp hơn kỳ vọng của Wall Street, đồng thời đưa ra cảnh báo trong báo cáo pháp lý mới nhất rằng hãng "có thể sẽ không thu được chút hoa hồng nào" đối với các giao dịch mua bán được thực hiện qua các hệ thống thanh toán bên thứ ba.

Tiết lộ này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nhiều năm qua, các phán quyết của tòa án cùng sự can thiệp của giới chức quản lý tại Mỹ, Châu Âu và các nơi khác đã bắt đầu bào mòn mức phí hoa hồng vốn là nền tảng chống đỡ cho mảng dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao của Apple.

Nhiều nghiên cứu mới cũng củng cố cho xu hướng này. Công ty phân tích Sensor Tower ghi nhận chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ qua App Store đã giảm 6% trong quý II, trái ngược hoàn toàn với mức tăng trưởng 9% của một năm trước đó. Trong khi đó, Appfigures ước tính doanh thu hoa hồng của Apple tại Mỹ đã sụt giảm 18% từ đầu năm đến nay.

Chuyên gia phân tích David Vogt của UBS mô tả đà tăng trưởng chậm lại của App Store là một "mối lo ngại", trong khi Wamsi Mohan từ Bank of America nhận định doanh thu dịch vụ đạt 30,7 tỷ USD dù là con số kỷ lục nhưng vẫn yếu hơn đôi chút so với kỳ vọng.

Apple từng đổ lỗi cho một số yếu tố khiến mảng dịch vụ sụt giảm hiệu suất, bao gồm biến động tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, Giám đốc Tài chính Kevan Parekh cũng phải thừa nhận rằng những thay đổi gần đây đối với App Store mới là yếu tố giáng đòn trực tiếp vào mảng kinh doanh này.

Tập đoàn báo cáo doanh thu dịch vụ đạt 30,7 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 6, thấp hơn mức dự báo 31,4 tỷ USD của các chuyên gia phân tích. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp của bộ phận này đạt 75,6% cũng không đạt kỳ vọng, theo dữ liệu từ Visible Alpha. Cổ phiếu Apple đã bốc hơi khoảng 9% ngay sau khi công bố kết quả kinh doanh.

'Mỏ vàng' hơn 100 tỷ USD của Apple lung lay (Nguồn: Financial Times)

Trước đó, tòa án và cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã buộc Apple nới lỏng quyền kiểm soát đối với các phương thức thanh toán và phân phối ứng dụng, làm suy suyển mức phí hoa hồng lên tới 30% mà hãng thường đánh vào các giao dịch mua vật phẩm kỹ thuật số và gói đăng ký bên trong ứng dụng.

Ngoài ra, lệnh cấm của tòa án Mỹ mà Epic Games giành chiến thắng vào năm ngoái đã buộc Apple phải cho phép các nhà phát triển ứng dụng điều hướng người dùng đến các phương thức thanh toán thay thế bên ngoài App Store mà không phải trả phí, từ đó qua mặt mức hoa hồng truyền thống của hãng.

Sensor Tower nhận định sự sụt giảm tại thị trường Mỹ phản ánh việc chi tiêu của người dùng bên trong App Store đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhóm nghiên cứu cho biết chi tiêu tiêu dùng suy yếu cùng những bất ổn kinh tế vĩ mô cũng có thể đã đè nặng lên cầu thị trường.

Một nghiên cứu độc lập từ Appfigures cho thấy doanh thu App Store cũng đang sụt giảm tại Brazil và Nhật Bản sau khi cả hai quốc gia này áp dụng các quy định mới trong những tháng gần đây.

Apple tranh luận rằng quyền kiểm soát chặt chẽ đối với các ứng dụng iPhone là cần thiết để bảo vệ người dùng. Tuy nhiên, giới quản lý tại Liên minh Châu Âu (EU), Hàn Quốc và Brazil đã yêu cầu công ty phải mở cửa hệ điều hành iPhone cho các cửa hàng ứng dụng hoặc phương thức thanh toán thay thế, trong khi các thay đổi tương tự cũng đang được thúc đẩy tại Anh và Australia.

Năm ngoái, EU đã phạt Apple 500 triệu Euro vì cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Tại Mỹ, Tòa án Tối cao đã chấp thuận xem xét lại các khía cạnh của vụ kiện Epic Games.

"Việc những tác động này bắt đầu phản ánh vào các con số tài chính là hoàn toàn hợp lý... chúng tôi thậm chí còn bất ngờ vì trước đây chưa thấy chúng ảnh hưởng đến Apple", Nicholas Rodelli, Giám đốc Nghiên cứu Pháp lý tại Washington Analysis, nhận định.

Theo: Financial Times