Các bước thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Bộ Công an ban hành Thông tư số 101/2026/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ 1-7, quy định quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lích tư pháp, trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và sử dụng biểu mẫu lý lịch tư pháp.

Thông tư này quy định đối tượng, cách thức xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, hình thức hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên Ứng dụng định danh quốc gia; ban hành các loại biểu mẫu; quy định sử dụng biểu mẫu lý lịch tư pháp.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp được chuẩn hóa trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao tính chính xác, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức. Ảnh minh hoạ: Thái An

Trong đó đáng chú ý, tại Điều 12, Thông tư số 101/2026/TT-BCA quy định rõ về trình tự tiếp nhận, xử lý yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người nước ngoài có tài khoản định danh điện tử, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người mà mình giám hộ thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trình tự cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia để tạo yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 2: Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia tự động điền thông tin của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử tương tác.

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu kiểm tra thông tin cá nhân và khai các thông tin: loại Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp; yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1; thông tin đối tượng nộp phí, đính kèm giấy tờ chứng minh đối tượng miễn, giảm phí (nếu có).

Bước 3: Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia tự động áp phí theo đối tượng nộp phí. Cá nhân thanh toán phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên nền tảng thanh toán điện tử.

Bước 4: Cổng Dịch vụ công quốc gia tự động đồng bộ thông tin yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp sang phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 5: Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tự động tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp kiểm tra thông tin giấy tờ chứng minh đối tượng miễn, giảm phí. Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh đối tượng miễn, giảm phí không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ chối tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và nêu rõ lý do từ chối.

Tự động kết xuất Phiếu lý lịch tư pháp

Bước 6: Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tự động đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Trường hợp kết quả tra cứu, đối soát không có thông tin án tích và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có thông tin trùng khớp, đầy đủ về lý lịch tư pháp theo quy định của Bộ luật Hình sự và Luật Lý lich tư pháp, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tự động kết xuất Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp có thông tin cần xác minh, làm rõ thì phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp kích hoạt quy trình xác minh thông tin theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này. Sau khi có kết quả xác minh, phần mềm tự động kết xuất Phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 7: Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền thực hiện duyệt, ký Phiếu lý lịch tư pháp. Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tự động ký số xác thực dữ liệu và đồng bộ kết quả Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử sang Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia để trả kết quả, đồng thời hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên tài khoản định danh điện tử của cá nhân được cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử.

Luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, Bộ Công an ban hành Thông tư số 101/2026/TT-BCA là cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới toàn diện công tác quản lý, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hướng hiện đại, số hoá, liên thông dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính.

Các quy định mới tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên môi trường số, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu có liên quan theo đúng thẩm quyền, đúng mục đích, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ, tra cứu, xác minh, ký số và cấp Phiếu lý lịch tư pháp được chuẩn hóa trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao tính chính xác, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức.