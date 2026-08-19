Trung Quốc ra mắt AI hỗ trợ tìm kiếm khoáng sản





Trung Quốc vừa ra mắt mô hình AI Congling Ge-o-Discovery, mô hình AI chuyên biệt cho lĩnh vực địa chất, được kỳ vọng hỗ trợ tìm kiếm và thăm dò tài nguyên khoáng sản tại những khu vực có địa hình phức tạp.

Các chuyên gia cho biết, mô hình AI này được huấn luyện trên kho dữ liệu địa chất được tích lũy trong nhiều thập kỷ, cho phép xử lý các nhiệm vụ chuyên biệt như tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu địa chất, nhận dạng đá và khoáng chất.

Hệ thống cũng có khả năng xử lý nhiều ngôn ngữ và diễn giải các báo cáo địa chất, hỗ trợ các nhà nghiên cứu rút ngắn thời gian phân tích và nâng cao hiệu quả thăm dò tài nguyên.