Dừng cài đặt này trên Google Maps để đi đường bớt kẹt xe

Hầu hết chúng ta đều có thói quen nhắm mắt đi theo lộ trình nhanh nhất mà Google Maps gợi ý với hy vọng tiết kiệm được vài phút di chuyển. Nhưng thực tế, lựa chọn này thường xuyên dẫn bạn vào những tình huống dở khóc dở cười như kẹt xe bất ngờ, chui vào hẻm nhỏ hay những khúc cua phức tạp. Đã đến lúc bạn cần thay đổi cách sử dụng ứng dụng này để mỗi chuyến đi thực sự nhẹ nhàng và an toàn hơn.

Có một sự thật là thuật toán của Google Maps luôn cố gắng tối ưu hóa thời gian dự kiến đến nơi bằng cách tính toán dựa trên tình trạng giao thông và đường sá ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để đổi lấy vài phút ngắn ngủi trên lý thuyết, ứng dụng có thể sẽ điều hướng bạn luồn lách qua những con hẻm chật chội, ngoằn ngoèo.

Đặc biệt khi bạn đang mệt mỏi hoặc phải cầm lái ở một khu vực hoàn toàn xa lạ, việc liên tục phải rẽ và xử lý các tình huống bất ngờ trong hẻm nhỏ sẽ vắt kiệt sức lực của bạn. Thay vì mù quáng chạy đua với thời gian, một hành trình thực sự hiệu quả là hành trình mang lại cho người lái cảm giác an toàn và duy trì được tâm lý ổn định từ đầu đến cuối.

Bí quyết để không rước bực vào người là hãy dành thêm vài giây quan sát toàn bộ bản đồ trước khi nhấn nút bắt đầu. Thay vì chỉ chăm chăm chạy theo đường viền màu xanh đậm mặc định, hãy chú ý đến các tuyến đường thay thế được hiển thị bằng màu xanh nhạt. Việc chấp nhận đi xa hơn vài phút nhưng được chạy trên các trục đường lớn, thẳng tắp và dễ đi luôn là một sự đánh đổi xứng đáng.

Bên cạnh đó, bạn hãy tận dụng tối đa các công cụ cảnh báo của ứng dụng. Hãy tập thói quen bật lớp bản đồ Giao thông và kiểm tra biểu đồ mật độ phương tiện. Nếu nhận thấy tuyến đường nhanh nhất đang có dấu hiệu ùn ứ nghiêm trọng hoặc xuất hiện cảnh báo tai nạn, thi công cầu đường, bạn hoàn toàn có thể chủ động rẽ sang một đường vòng thoáng đãng hơn để tránh phải chôn chân giữa dòng xe cộ.

Một lầm tưởng tai hại mà nhiều tài xế mắc phải là cho rằng đường nhanh nhất sẽ ít tốn xăng nhất. Sự thật là việc phải dừng chạy liên tục trong kẹt xe hay leo dốc ngoằn ngoèo sẽ ngốn của bạn một lượng nhiên liệu khổng lồ.

Hiện tại, Google Maps đã tích hợp tính năng phân tích độ dốc, tình trạng giao thông và điều kiện mặt đường để tìm ra lộ trình tối ưu năng lượng. Bạn chỉ cần vào phần cài đặt điều hướng, bật tính năng Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu và cung cấp chính xác loại động cơ xe đang sử dụng. Ứng dụng sẽ tự động tính toán để đưa ra con đường êm ái nhất, giúp bảo vệ bình xăng và tối ưu hóa chi phí cho chuyến đi của bạn.

Công nghệ sinh ra là để hỗ trợ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn luôn nằm trong tay người cầm lái. Hãy làm chủ Google Maps bằng cách kết hợp linh hoạt những thông tin ứng dụng cung cấp với kinh nghiệm quan sát thực tế để mỗi hành trình đều là một trải nghiệm trọn vẹn và thư thái nhất.