Thông qua một phiên đấu giá ngày 14-8 tại tòa án phá sản Mỹ, Google đã giành quyền tiếp cận hàng trăm triệu email nội bộ, mã nguồn phần mềm và các bản ghi doanh nghiệp của hãng bay đã đóng cửa Spirit Airlines.

Google chi 10 triệu USD mua dữ liệu Spirit Airlines phục vụ AI. Ảnh: Reuters

Trong phiên đấu giá, Google đã vượt mức chào mua 7,5 triệu USD từ công ty khởi nghiệp tuyển dụng AI Mercor.io Corp.

Trước đó, Spirit Airlines cũng đã được tòa án chấp thuận bán 22 ô cất hạ cánh tại sân bay LaGuardia (New York) cho JetBlue Airways Corp. với giá 58,5 triệu USD.

Phiên điều trần phê duyệt thương vụ mua bán dữ liệu giữa Google và Spirit dự kiến diễn ra vào ngày 19-8 dưới sự chủ trì của Thẩm phán Sean Lane.

Thương vụ này được cam kết thực hiện dưới sự kiểm soát chặt chẽ về quyền riêng tư. Cụ thể, các dữ liệu nhạy cảm của khách hàng như 97,5 triệu hồ sơ hành khách và hơn 50 triệu bản ghi của chương trình khách hàng thân thiết Free Spirit hoàn toàn không nằm trong gói tài sản đem ra bán đấu giá cho Google mà được giữ lại để bảo vệ quyền riêng tư.

Ngoài ra, bộ dữ liệu mà Google tiếp nhận chứa các thông tin chiến lược bao gồm dữ liệu chiến dịch tiếp thị, quản lý nhân sự, quản trị dự án, cùng hệ thống dữ liệu giá vé, lịch sử định giá và dữ liệu thị trường từ các đối thủ cạnh tranh.

Google cũng tiếp nhận khoảng 100 triệu email nội bộ, 500 triệu tin nhắn Microsoft Teams, khoảng 30 triệu dòng mã nguồn phần mềm, các mô hình thuật toán và khoảng 3,4 triệu bản ghi bảng lương cùng thông tin nhân sự kéo dài từ năm 1986.

Đáng chú ý, hồ sơ tòa án khẳng định mọi thông tin định danh cá nhân nhạy cảm đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi gói dữ liệu này trước khi bàn giao.

Spirit Aviation Holdings Inc. có trụ sở tại Florida, đã chính thức dừng toàn bộ hoạt động bay và đóng cửa vào đầu tháng 5-2026 sau hai lần nộp đơn phá sản theo Chương 11 của Bộ luật phá sản Mỹ trong vòng hai năm do áp lực từ chi phí nhiên liệu tăng cao và bế tắc trong đàm phán tài chính.

Ở thời điểm ngừng hoạt động, hãng hàng không này gánh khoản nợ khoảng 8,1 tỷ USD và buộc phải cắt giảm 17.000 nhân sự.

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