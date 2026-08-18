Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Google chi 10 triệu USD mua dữ liệu Spirit Airlines phục vụ AI

| | Kinh tế số

Google vừa chi 10 triệu USD để thâu tóm kho dữ liệu vận hành nội bộ từ hãng hàng không phá sản Spirit Airlines của Mỹ, qua đó bổ sung nguồn tài nguyên số phục vụ chiến lược huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông qua một phiên đấu giá ngày 14-8 tại tòa án phá sản Mỹ, Google đã giành quyền tiếp cận hàng trăm triệu email nội bộ, mã nguồn phần mềm và các bản ghi doanh nghiệp của hãng bay đã đóng cửa Spirit Airlines.

Google chi 10 triệu USD mua dữ liệu Spirit Airlines phục vụ AI. Ảnh: Reuters

Trong phiên đấu giá, Google đã vượt mức chào mua 7,5 triệu USD từ công ty khởi nghiệp tuyển dụng AI Mercor.io Corp.

Trước đó, Spirit Airlines cũng đã được tòa án chấp thuận bán 22 ô cất hạ cánh tại sân bay LaGuardia (New York) cho JetBlue Airways Corp. với giá 58,5 triệu USD.

Phiên điều trần phê duyệt thương vụ mua bán dữ liệu giữa Google và Spirit dự kiến diễn ra vào ngày 19-8 dưới sự chủ trì của Thẩm phán Sean Lane.

Thương vụ này được cam kết thực hiện dưới sự kiểm soát chặt chẽ về quyền riêng tư. Cụ thể, các dữ liệu nhạy cảm của khách hàng như 97,5 triệu hồ sơ hành khách và hơn 50 triệu bản ghi của chương trình khách hàng thân thiết Free Spirit hoàn toàn không nằm trong gói tài sản đem ra bán đấu giá cho Google mà được giữ lại để bảo vệ quyền riêng tư.

Ngoài ra, bộ dữ liệu mà Google tiếp nhận chứa các thông tin chiến lược bao gồm dữ liệu chiến dịch tiếp thị, quản lý nhân sự, quản trị dự án, cùng hệ thống dữ liệu giá vé, lịch sử định giá và dữ liệu thị trường từ các đối thủ cạnh tranh.

Google cũng tiếp nhận khoảng 100 triệu email nội bộ, 500 triệu tin nhắn Microsoft Teams, khoảng 30 triệu dòng mã nguồn phần mềm, các mô hình thuật toán và khoảng 3,4 triệu bản ghi bảng lương cùng thông tin nhân sự kéo dài từ năm 1986.

Đáng chú ý, hồ sơ tòa án khẳng định mọi thông tin định danh cá nhân nhạy cảm đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi gói dữ liệu này trước khi bàn giao.

Spirit Aviation Holdings Inc. có trụ sở tại Florida, đã chính thức dừng toàn bộ hoạt động bay và đóng cửa vào đầu tháng 5-2026 sau hai lần nộp đơn phá sản theo Chương 11 của Bộ luật phá sản Mỹ trong vòng hai năm do áp lực từ chi phí nhiên liệu tăng cao và bế tắc trong đàm phán tài chính.

Ở thời điểm ngừng hoạt động, hãng hàng không này gánh khoản nợ khoảng 8,1 tỷ USD và buộc phải cắt giảm 17.000 nhân sự.

Tổng hợp

Cảnh báo mới từ Công an: Một sơ suất trong việc này có thể khiến hộ kinh doanh, doanh nghiệp chịu mức phạt từ 30 triệu - 3 tỷ đồng

Theo Đỗ Hương

Báo Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo mới từ Công an: Một sơ suất trong việc này có thể khiến hộ kinh doanh, doanh nghiệp chịu mức phạt từ 30 triệu - 3 tỷ đồng

Cảnh báo mới từ Công an: Một sơ suất trong việc này có thể khiến hộ kinh doanh, doanh nghiệp chịu mức phạt từ 30 triệu - 3 tỷ đồng Nổi bật

Từ 28/9, cách thức nhận lương hưu, trợ cấp sẽ có thay đổi quan trọng, hàng triệu người lao động lưu ý!

Từ 28/9, cách thức nhận lương hưu, trợ cấp sẽ có thay đổi quan trọng, hàng triệu người lao động lưu ý! Nổi bật

Instagram có tính năng gửi cảnh báo đến phụ huynh

Instagram có tính năng gửi cảnh báo đến phụ huynh

15:50 , 18/08/2026
Công an thông báo nóng tới tất cả người dân đang sử dụng khuôn mặt để mở khóa điện thoại

Công an thông báo nóng tới tất cả người dân đang sử dụng khuôn mặt để mở khóa điện thoại

15:45 , 18/08/2026
Phát hiện 20.000 kg vàng, bạc, bạch kim bị vứt ngoài hố rác

Phát hiện 20.000 kg vàng, bạc, bạch kim bị vứt ngoài hố rác

15:21 , 18/08/2026
OpenAI giải tán đội đánh giá rủi ro AI

OpenAI giải tán đội đánh giá rủi ro AI

15:10 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên