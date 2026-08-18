Instagram có tính năng gửi cảnh báo đến phụ huynh - Ảnh: CBS

Nhằm tăng cường hàng rào bảo vệ người dùng vị thành niên trên không gian mạng, nền tảng Instagram chính thức bổ sung tính năng cảnh báo tự động dành cho các bậc phụ huynh tại Việt Nam. Hệ thống giám sát sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo tới cha mẹ khi phát hiện tài khoản của con em thuộc độ tuổi thanh thiếu niên liên tục tìm kiếm các từ khóa liên quan đến hành vi tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong khoảng thời gian ngắn. Tính năng mới giúp các gia đình sớm nhận biết dấu hiệu tâm lý bất thường để kịp thời đồng hành cùng con tế nhị và hiệu quả.

Trước đó, Instagram đã ra mắt phiên bản cải tiến của tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên, được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ và phản hồi từ các bậc phụ huynh. Những thay đổi này hiện đang được áp dụng cho Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam. Ngoài ra, Tài khoản Thanh thiếu niên trên Instagram sẽ bao gồm một thiết lập mới nghiêm ngặt hơn mang tên Giới hạn Nội dung, dành cho những phụ huynh muốn giới hạn trải nghiệm trực tuyến của con em mình.

Tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên được thiết kế để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, trước những phản hồi từ các bậc phụ huynh, đại diện Meta cho biết cần sự minh bạch hơn nữa đối với những nội dung con em mình tiếp cận trên Instagram. Vì vậy, Meta đã quyết định đồng bộ hóa các chính sách của mình với một tiêu chuẩn độc lập vốn đã rất quen thuộc với các bậc phụ huynh. Meta đã đối chiếu các hướng dẫn về nội dung cho trẻ vị thành niên của mình với tiêu chí phân loại phim dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên (13+), từ đó điều chỉnh hướng dẫn nội dung cho phù hợp.

Bên cạnh các chính sách dài hạn về việc ẩn hoặc chặn đề xuất đối với các nội dung gợi dục, hình ảnh bạo lực hoặc ghê rợn, cũng như các nội dung dành cho người lớn như mua bán rượu bia, thuốc lá; các chính sách cập nhật của Meta giờ đây sẽ còn thắt chặt hơn nữa.

Đại diện Meta cho biết đã cải tiến và hoàn thiện công nghệ của mình để chủ động nhận diện các nội dung vi phạm hướng dẫn mới về nội dung phù hợp với lứa tuổi. Công nghệ cải tiến này hiện đang được áp dụng trên toàn bộ nền tảng Instagram. Thanh thiếu niên sẽ không thể theo dõi các tài khoản có tên, phần mô tả (bio) hoặc thường xuyên chia sẻ những nội dung được Meta xác định là không phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh việc liên tục cập nhật sản phẩm, Meta cũng đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Việt Nam nhằm mang đến những trải nghiệm trực tuyến an toàn, tích cực và phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.