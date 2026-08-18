Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm giao thông trong một tháng

| | Kinh tế số

Trong một tháng, lực lượng CSGT và Cảnh sát trật tự Công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 50.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy; tạm giữ hơn 8.300 phương tiện.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/7 đến 14/8, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự đã xử lý 50.392 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Qua xử lý, lực lượng chức năng tạm giữ 8.347 phương tiện, tước giấy phép lái xe 299 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 5.301 trường hợp.

CSGT sử dụng UAV giám sát từ trên cao, phát hiện và xử lý các trường hợp xe khách vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng chức năng đã xử lý 49.568 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm liên quan đến dừng, đỗ, mũ bảo hiểm và nồng độ cồn tiếp tục chiếm số lượng lớn.

Cụ thể, lực lượng chức năng xử lý 11.212 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, 9.425 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và 6.134 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, có 2.746 trường hợp vi phạm tốc độ, 779 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải; 999 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường.

Lực lượng chức năng cũng xử lý 1.540 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, 668 trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều.

Hệ thống camera AI tiếp tục phát huy vai trò trong công tác giám sát, phát hiện vi phạm. Trong thời gian trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản 410 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI, đồng thời gửi thông báo đối với 12.467 trường hợp vi phạm.

Trong lĩnh vực giao thông đường sắt, lực lượng chức năng đã xử lý 630 trường hợp vi phạm, phạt tiền 310,8 triệu đồng.

Trong đó, có tới 628 trường hợp vi phạm dừng, đỗ trong hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng xử lý 194 trường hợp vi phạm, phạt tiền 582,05 triệu đồng. Trong số này có 44 trường hợp phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao đối với an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện phương tiện hoạt động với mật độ lớn.

Cùng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục tăng cường đấu tranh với hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín về thời gian và địa bàn, qua đó phát hiện 2 vụ, 2 phương tiện thủy và 4 đối tượng có liên quan đến hành vi vận chuyển, mua bán hàng hóa là cát không có hóa đơn.

Qua một tháng triển khai, số liệu xử lý cho thấy lực lượng chức năng Hà Nội đang tăng cường kiểm soát đồng thời trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy, tập trung vào những nhóm hành vi vi phạm phổ biến và có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo Lê Khánh

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Viettel xác lập một kỷ lục mới, bỏ xa hàng nghìn doanh nghiệp từ 78 quốc gia, vùng lãnh thổ

Viettel xác lập một kỷ lục mới, bỏ xa hàng nghìn doanh nghiệp từ 78 quốc gia, vùng lãnh thổ Nổi bật

NVIDIA thâu tóm khoảng 21 tỷ USD cổ phần SpaceX

NVIDIA thâu tóm khoảng 21 tỷ USD cổ phần SpaceX Nổi bật

Anthropic sắp chi 7 tỷ USD, đặt chân vào hệ sinh thái AI Israel

Anthropic sắp chi 7 tỷ USD, đặt chân vào hệ sinh thái AI Israel

08:08 , 18/08/2026
Ứng dụng mà người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi

Ứng dụng mà người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi

07:20 , 18/08/2026
SSD tăng giá gấp đôi, SK hynix hết hàng thay thế: Khách bảo hành được hoàn số tiền ban đầu, hoặc tự thêm tiền mua ổ mới

SSD tăng giá gấp đôi, SK hynix hết hàng thay thế: Khách bảo hành được hoàn số tiền ban đầu, hoặc tự thêm tiền mua ổ mới

16:32 , 17/08/2026
15 phút vàng giúp người dùng ngăn chặn thiệt hại khi nghi bị lừa đảo trực tuyến

15 phút vàng giúp người dùng ngăn chặn thiệt hại khi nghi bị lừa đảo trực tuyến

16:00 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên