Anthropic sắp chi 7 tỷ USD, đặt chân vào hệ sinh thái AI Israel

Biểu tượng của Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic Ảnh: Reuters

Công ty AI Anthropic đang tiến gần tới thỏa thuận mua lại công ty khởi nghiệp (startup) Israel Decart với giá khoảng 7 tỷ USD, trong thương vụ có thể trở thành một trong những vụ mua bán lớn nhất của ngành công nghệ Israel và mở đường để Anthropic thiết lập trung tâm phát triển đầu tiên tại nước này.

Theo CTech ngày 16/8, hai bên đang trao đổi các dự thảo thỏa thuận ở giai đoạn cuối, dù chưa chính thức ký kết. Phần lớn giá trị thương vụ dự kiến được thanh toán bằng cổ phiếu Anthropic. Nếu hoàn tất, mức định giá 7 tỷ USD sẽ cao hơn khoảng 50% so với mức 4 tỷ USD mà Decart đạt được trong vòng gọi vốn gần nhất chỉ vài tháng trước.

Decart được thành lập năm 2023, hiện có khoảng 100 nhân viên và đã huy động 450 triệu USD. Công ty phát triển công nghệ giúp tăng hiệu quả vận hành các mô hình AI bằng cách khai thác tốt hơn GPU và các loại chip khác. Theo một số ước tính trong ngành, công nghệ của Decart có thể giúp mô hình AI chạy nhanh hơn đáng kể, qua đó giảm chi phí tính toán trong bối cảnh nhu cầu xử lý suy luận (inference) ngày càng tăng.

Đây được xem là lý do chính khiến Decart trở thành mục tiêu của nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Nvidia, vốn đã đầu tư vào Decart, từng tiến hành đàm phán mua lại công ty và được cho là đưa ra mức định giá cao hơn Anthropic. Tuy nhiên, các nhà sáng lập Decart cùng Sequoia Capital, cổ đông lớn nhất, hiện ưu tiên Anthropic vì cho rằng đây là đối tác phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Google và SpaceX cũng được nhắc tới như những bên có thể quan tâm tới Decart, song khả năng Anthropic hoàn tất thương vụ vào đầu tháng 9 hiện được đánh giá cao.

Ngoài công nghệ tối ưu tính toán, Decart còn phát triển công nghệ tạo video theo thời gian thực với các ứng dụng tiềm năng trong trò chơi điện tử, robot và AI vật lý. Khả năng hoạt động trên nhiều kiến trúc chip khác nhau cũng giúp công nghệ của Decart có giá trị chiến lược đối với Anthropic, thay vì phụ thuộc vào một nhà sản xuất phần cứng duy nhất.

Thương vụ diễn ra khi ngành AI đang chuyển trọng tâm từ cuộc đua huấn luyện những mô hình ngày càng lớn sang bài toán vận hành chúng nhanh hơn và rẻ hơn ở quy mô lớn. Chi phí tính toán vì vậy trở thành một trong những thách thức kinh tế lớn nhất đối với các công ty phát triển AI.

Đối với Israel, ý nghĩa của thương vụ vượt ra ngoài giá trị 7 tỷ USD. Anthropic hiện chưa có trung tâm phát triển tại nước này. Nếu mua Decart, công ty đứng sau mô hình Claude có thể sử dụng startup Israel làm nền tảng xây dựng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Israel, tạo thêm một đầu mối lớn trong hệ sinh thái AI nước này.

Giới công nghệ Israel kỳ vọng hiệu ứng này có thể tương tự những thương vụ trước đây như Intel mua Mobileye hay Nvidia mua Mellanox, vốn góp phần thu hút thêm đầu tư và biến các lĩnh vực tương ứng thành những cụm công nghệ có vị trí quốc tế. Nếu hoàn tất, thương vụ Decart có thể đánh dấu bước tiến mới của Israel từ một trung tâm startup AI thành địa điểm phát triển chiến lược của một trong những công ty AI hàng đầu thế giới.