Viettel xác lập một kỷ lục mới, bỏ xa hàng nghìn doanh nghiệp từ 78 quốc gia, vùng lãnh thổ

Theo công bố từ Ban tổ chức International Business Awards 2026 (IBA 2026), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) giành 30 giải thưởng, gồm 19 giải Vàng, 8 giải Bạc và 3 giải Đồng.

Với kết quả này, Viettel trở thành tổ chức giành nhiều giải thưởng nhất tại IBA 2026, đồng thời dẫn đầu về số lượng giải Vàng. Số giải Vàng của tập đoàn gần gấp đôi đơn vị đứng thứ hai. Thành tích trên được xác lập sau quá trình cạnh tranh giữa hàng nghìn hồ sơ đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ vị trí thứ hai lên dẫn đầu thế giới sau một năm

International Business Awards thuộc hệ thống Stevie Awards, được tổ chức nhằm ghi nhận các doanh nghiệp và tổ chức có thành tích nổi bật về kinh doanh, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Năm 2026 là mùa giải thứ 23, thu hút hơn 3.800 tổ chức tham dự. Các hồ sơ được đánh giá bởi hơn 210 chuyên gia quốc tế. Danh sách ứng viên có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn như IBM, Cisco và Cathay Financial Holdings.

Kết quả tại IBA 2026 đánh dấu bước tiến đáng kể của Viettel so với mùa giải trước. Năm 2025, Tập đoàn Viettel giành 25 giải thưởng và đứng thứ hai thế giới. Chỉ sau một năm, tổng số giải của Viettel tăng thêm 5, trong khi số giải Vàng tăng từ 8 lên 19.

Kể từ lần đầu tham gia IBA vào năm 2016, Viettel đã giành tổng cộng hơn 150 giải thưởng. Theo doanh nghiệp, đây là thành tích cao nhất của một công ty Việt Nam trong lịch sử giải thưởng này.

Một điểm đáng chú ý trong thành tích năm nay là vai trò của các công ty do Viettel đầu tư ở nước ngoài. Cụ thể, có 21 trong tổng số 30 giải, tương đương 70%, đến từ hoạt động của Viettel tại các thị trường quốc tế.

Bitel – thương hiệu của Viettel tại Peru – và Metfone tại Campuchia cùng giành 6 giải, trở thành hai đơn vị đóng góp nhiều giải thưởng nhất trong toàn tập đoàn.Bitel được vinh danh ở các hạng mục liên quan đến doanh nghiệp viễn thông quy mô lớn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng di động.

Trong khi đó, Metfone giành giải Vàng ở những hạng mục về thành tích tài chính, chiến dịch marketing và đổi mới trên nền tảng TikTok. Kết quả cho thấy chiến lược địa phương hóa thương hiệu của Viettel tại Campuchia không chỉ tạo hiệu quả kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp gia tăng mức độ hiện diện trong đời sống văn hóa của thị trường sở tại.

Các thương hiệu khác của Viettel như Lumitel (Viettel Burundi), Halotel (Viettel Tanzania) và Telemor (Viettel Timor-Leste) cũng có tên trong danh sách được vinh danh.

Trong đó, Lumitel giành giải Vàng ở hạng mục doanh nghiệp viễn thông quy mô vừa. Những chương trình trách nhiệm xã hội do Viettel triển khai tại châu Phi mang về thêm 3 giải Bạc.

AI và sản phẩm "Make in Viet Nam" tạo dấu ấn

Tại thị trường trong nước, các giải thưởng của Viettel tập trung vào nhóm sản phẩm công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và an toàn thông tin.

Những sản phẩm được ghi nhận gồm tổ hợp robot logistics thông minh và camera AI giám sát lái xe của Viettel Post; nền tảng quản lý văn bản điện tử Viettel eDoc và hệ thống giao thông thông minh Viettel ITS của Viettel Solutions; cùng nền tảng đánh giá, kiểm toán an toàn thông tin ISAAP do Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Viettel phát triển.

Bên cạnh các sản phẩm công nghệ, Viettel Post còn được vinh danh ở hai hạng mục về đội ngũ quản lý và doanh nghiệp vận tải quy mô lớn.

Cơ cấu giải thưởng cho thấy quá trình chuyển dịch của Viettel từ một nhà khai thác viễn thông sang tập đoàn công nghệ đang được thể hiện ngày càng rõ nét. Thay vì chỉ dựa vào hạ tầng kết nối, doanh nghiệp đang mở rộng sang AI, logistics thông minh, giao thông số, quản trị điện tử và an toàn thông tin.

Đồng thời, việc phần lớn giải thưởng đến từ các thị trường quốc tế cho thấy các mô hình quản trị và sản phẩm công nghệ của Viettel đang được triển khai trên quy mô rộng, thay vì chỉ giới hạn tại Việt Nam.

Lễ trao giải International Business Awards 2026 dự kiến diễn ra ngày 28/10/2026 tại Paris, Pháp.