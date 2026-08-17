Cách tra cứu phạt nguội nhanh, tránh 'lỗi chồng lỗi'

Vụ việc một tài xế tại Phú Thọ bị phạt nguội gần 500 triệu đồng do 96 lần vi phạm giao thông từ đầu năm được hệ thống camera AI ghi nhận gần đây thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Qua vụ việc trên, nhiều người đặt câu hỏi về thời gian cập nhật vi phạm phạt nguội, cũng như cách tra cứu để tránh tình trạng mắc hàng chục, thậm chí hàng trăm lỗi mới phát hiện, dẫn đến số tiền xử phạt tăng cao.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung, quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan Công an sẽ tiến hành các bước xác minh, gửi thông báo đến người vi phạm và cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và ứng dụng VNeTraffic.

Cơ quan chức năng lưu ý, 10 ngày là thời hạn cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục nêu trên, không có nghĩa mọi vi phạm đều chắc chắn xuất hiện trên hệ thống ngay lập tức tại cùng một thời điểm.

Do đó, người điều khiển phương tiện nên chủ động kiểm tra thông tin vi phạm thường xuyên trên các kênh chính thức nhằm kịp thời nắm bắt và xử lý vi phạm theo quy định.

Cách tra cứu phạt nguội

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để theo dõi, tra cứu thông tin liên quan đến phương tiện và vi phạm giao thông. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập

Người dùng cần cài đặt và đăng nhập ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại Android hoặc iPhone. Ứng dụng phải được tải xuống từ nguồn chính thống của Google Play Store hoặc App Store.

Bước 2: Chọn chức năng “Tra cứu phạt nguội”

Sau khi mở ứng dụng, tại giao diện chính (màn hình trang chủ), người dùng sẽ thấy các chức năng được bố trí rõ ràng theo từng mục.

Tại đây, chọn mục “Tra cứu phạt nguội”. Đây là tính năng chính của ứng dụng nên sẽ được đặt ở vị trí nổi bật, giúp người dân nhìn thấy và thao tác nhanh chóng.

Bước 3: Nhập chính xác biển số xe và tra cứu

Ở màn hình tra cứu, người dùng chọn loại phương tiện (ô tô/mô tô) rồi tiến hành nhập biển số xe cần kiểm tra. Lưu ý, người dùng cần nhập chính xác chữ cái và số theo biển đăng ký của xe.

Biển số phải được nhập liền mạch, không có dấu gạch ngang, không thêm ký tự đặc biệt. Ví dụ: 30A12345.

Sau khi nhập xong, người dùng nhấn nút “Kiểm tra” và chờ hệ thống xử lý thông tin.

Trong trường hợp phương tiện không có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo :“Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện có biển "XXX XXXXX"”.

Nếu có vi phạm, màn hình sẽ hiển thị các thông tin như sau:

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu phạt nguội xe ô tô và xe máy trực tuyến qua địa chỉ website: vnetraffic.org/

Tại đây, người dùng bấm nút "Tra cứu phạt nguội online" màu đỏ. Sau đó, chọn loại phương tiện, nhập biển số xe (VD: 30A12345) và mã xác minh trước khi bấm “Tra cứu Ngay".

Nộp phạt nguội như thế nào?

Khi có thông báo vi phạm, người vi phạm hoặc chủ phương tiện cần liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để giải quyết vụ việc và nhận quyết định xử phạt theo quy định.

Sau khi có quyết định xử phạt, việc nộp tiền phạt được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có các hình thức như nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định; thực hiện nộp phạt bằng phương thức điện tử theo quy định; và các hình thức khác được pháp luật cho phép.

Hệ thống camera giám sát của phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP

Đối với việc nộp phạt trực tuyến, người dân cần thực hiện thông qua các hệ thống, dịch vụ chính thức được cơ quan có thẩm quyền cung cấp và căn cứ đúng thông tin trong quyết định xử phạt.

Theo hướng dẫn từ Bộ Công an, người vi phạm cần truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, chọn "Thanh toán trực tuyến" rồi "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính", sau đó chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông".

Tiếp theo, người vi phạm nhập số liệu để tra cứu dựa trên số quyết định hoặc số biên bản xử phạt và các thông tin yêu cầu; sau đó chọn "Tra cứu" để hiện ra thông báo về số quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, số tiền phạt. Cuối cùng chọn hình thức thanh toán và nhận kết quả tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.

Quá hạn nộp phạt sẽ bị xử lý thế nào?

Theo Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, trừ trường hợp quyết định quy định thời hạn dài hơn.

Nếu quá thời hạn nộp phạt, theo Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, người vi phạm có thể bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm, việc chưa giải quyết vi phạm giao thông có thể dẫn đến tình trạng cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định theo quy định có liên quan.

Phạt nguội bao lâu thì được xóa?

Sau khi vụ việc vi phạm được giải quyết, cơ quan Công an cập nhật trạng thái đã giải quyết, xử lý vụ việc trên cơ sở dữ liệu; đồng thời thực hiện việc thông báo kết thúc cảnh báo phương tiện tới cơ quan đăng kiểm, cơ quan đăng ký xe và gỡ trạng thái cảnh báo theo quy định.

Như vậy, người dân không nên chờ đến khi cần đăng kiểm hoặc thực hiện thủ tục khác mới kiểm tra phạt nguội. Việc chủ động tra cứu, kịp thời giải quyết các vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, vừa góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.