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Ra mắt ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” cho người dân

| | Kinh tế số

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đang tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, chỉ đạo các nhà mạng gửi tin nhắn đến các thuê bao di động, đề nghị người dân cài đặt ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai”.

Trong những năm gần đây, thiên tai xảy ra bất thường, ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Một trong những giải pháp đặt ra là, cần tăng cường thông tin và nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng.

Giao diện ứng dụng "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai". Ảnh: Tùng Nguyễn.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực và chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã xây dựng và ra mắt ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” trên thiết bị di động.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tiếp cận nhanh thông tin, kiến thức về các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...). Các thông tin chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai…

Ứng dụng cũng cung cấp các tài liệu, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân nhận biết dấu hiệu xảy ra thiên tai. Hướng dẫn những việc cần làm trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

Ngoài ra, ứng dụng cũng có chức năng phản ánh thiên tai, giúp người dân phản ánh tình trạng thiên tai gặp phải; đồng thời có phần tin tức - cập nhật các bản tin thiên tai mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia và thông tin điều hành chỉ đạo.

Ứng dụng cũng có phần tham khảo mở rộng, giúp người dân có thể truy cập nhiều kênh thông tin chính thống về thiên tai như website của các đài khí tượng thuỷ văn ba miền, fanpage Phòng chống thiên tai, website Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, website dự báo bão của các đài khí tượng uy tín trên thế giới như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Philippines…

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đang tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai chỉ đạo các nhà mạng gửi tin nhắn đến các thuê bao di động, đề nghị người dân cài đặt ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình.

Theo Trọng Tùng

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
ứng dụng

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