Thông báo quan trọng đến người dùng Google Maps

Google Maps gần như đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên smartphone.

Từ tìm đường đi làm, tránh kẹt xe cho đến tìm một quán ăn hay địa điểm mới, nhiều người mở Google Maps mà gần như không để ý ứng dụng này đang lưu lại bao nhiêu dữ liệu trên điện thoại.

Tuy nhiên, theo Tom’s Guide, Google Maps đôi khi có thể chiếm tới vài GB bộ nhớ, đặc biệt trên những smartphone chỉ có 64 GB hoặc 128 GB dung lượng. Đáng chú ý, phần dung lượng này không chỉ đến từ bản đồ ngoại tuyến mà còn có thể tích tụ từ lịch sử vị trí, dữ liệu tìm kiếm và bộ nhớ đệm của ứng dụng.

Bản đồ ngoại tuyến có thể ngốn nhiều dung lượng

Một trong những nguyên nhân dễ nhận thấy nhất là bản đồ ngoại tuyến. Tính năng này cho phép người dùng tải trước bản đồ của một khu vực để tiếp tục tra cứu và dẫn đường khi không có kết nối di động.

(Ảnh: Tom's Guide)

Việc lưu bản đồ của một thành phố thường không tạo ra khác biệt quá lớn. Tuy nhiên, nếu người dùng tải nhiều khu vực, thành phố hoặc vùng có diện tích lớn, dung lượng cộng dồn có thể lên tới vài GB.

Người dùng có thể kiểm tra phần dữ liệu này ngay trong Google Maps bằng cách mở ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải rồi chọn Bản đồ ngoại tuyến (Offline Maps). Tại đây, Google Maps hiển thị những khu vực đã tải xuống cùng dung lượng tương ứng.

Những bản đồ không còn sử dụng có thể được xóa để giải phóng bộ nhớ. Người dùng cũng nên kiểm tra hai tùy chọn tự động cập nhật và tự động tải bản đồ được đề xuất. Nếu không cần thiết, có thể tắt chúng để ứng dụng không tiếp tục tải dữ liệu bản đồ mới trong nền.

Lịch sử vị trí cũng chiếm bộ nhớ

Một nguồn dữ liệu khác ít được chú ý hơn là Timeline, tính năng lưu lại lịch sử di chuyển của người dùng.

(Ảnh: Tom's Guide)

Theo Tom’s Guide, Google đã chuyển dữ liệu lịch sử vị trí sang lưu trực tiếp trên thiết bị. Điều này đồng nghĩa những dữ liệu về hành trình được tích lũy trong nhiều năm có thể nằm trên smartphone thay vì chỉ được lưu trữ trên đám mây.

Với những người thường xuyên di chuyển, kho dữ liệu này có thể tăng lên hàng trăm MB. Mức dung lượng thực tế phụ thuộc vào tần suất sử dụng và thời gian lưu lịch sử vị trí.

Người dùng có thể mở Google Maps, truy cập ảnh đại diện rồi chọn Dòng thời gian (Your Timeline) để kiểm tra dữ liệu. Trước khi xóa, Google Maps cho phép sao lưu thông qua biểu tượng đám mây để người dùng vẫn giữ lại lịch sử vị trí của mình.

Bộ nhớ đệm mới là phần dễ bị bỏ quên

Ngay cả khi không tải nhiều bản đồ ngoại tuyến, Google Maps vẫn có thể chiếm đáng kể dung lượng do bộ nhớ đệm.

Trong quá trình sử dụng, ứng dụng liên tục lưu dữ liệu tìm kiếm, tuyến đường đã tra cứu, các ô bản đồ và nội dung trang nhằm giúp những lần truy cập sau diễn ra nhanh hơn. Theo thời gian, lượng dữ liệu này có thể tăng lên đáng kể và trong một số trường hợp không được dọn dẹp hiệu quả.

(Ảnh: Tom's Guide)

Trên iPhone, người dùng có thể mở Google Maps, nhấn ảnh đại diện, vào Settings (Cài đặt) > About & Terms (Giới thiệu và điều khoản) rồi chọn Clear Application Data. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu ứng dụng, trong đó có bộ nhớ đệm và bản đồ ngoại tuyến, đồng thời đặt lại cookie.

Với điện thoại Android, cách thực hiện đơn giản hơn. Người dùng vào Cài đặt > Ứng dụng > Google Maps > Bộ nhớ, sau đó chọn Xóa bộ nhớ đệm (Clear Cache). Android cũng cung cấp tùy chọn Xóa dữ liệu (Clear Data) nếu cần làm sạch sâu hơn.

Sau khi dọn dẹp, người dùng có thể khởi động lại điện thoại và kiểm tra lại dung lượng mà Google Maps đang sử dụng. Đây là cách đơn giản để tìm lại một phần bộ nhớ mà không cần xóa những ứng dụng hoặc dữ liệu quan trọng khác.

Với những smartphone có dung lượng 64 GB hoặc 128 GB, việc kiểm tra Google Maps đáng được thực hiện nếu máy thường xuyên báo đầy bộ nhớ. Một ứng dụng tưởng như chỉ dùng để tìm đường có thể đang âm thầm tích lũy dữ liệu trong thời gian dài.