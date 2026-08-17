Miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí cho công dân số

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 117/2026/TT-BTC quy định việc miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.

Thông tư, từ ngày 15/8 đến hết ngày 28/2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng chính sách miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí.

Theo đó, lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi, mức thu được giảm 50%. Lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô được giảm 100%.

Các chính sách giảm lệ phí trước bạ này chỉ áp dụng một lần đối với từng tài sản (nhà, đất; ô tô; xe mô tô) cho một công dân trong một năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Số tiền được giảm tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai.

Để được hưởng ưu đãi, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo quy định. Đối với nhà, đất, bên chuyển nhượng phải chia sẻ, cung cấp cho bên nhận chuyển nhượng qua VNeID các thông tin, giấy tờ theo quy định. Đối với ô tô, xe mô tô, các thông tin, giấy tờ liên quan phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh lệ phí trước bạ, Thông tư quy định miễn phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch; miễn lệ phí đăng ký cư trú; miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Công dân cũng được miễn lệ phí cấp bằng, chứng chỉ đối với trường hợp đổi, cấp lại giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế; miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đối với một số trường hợp đổi chứng nhận đăng ký, biển số xe cơ giới, cấp đăng ký và biển số tạm thời.

Trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, Thông tư miễn lệ phí đối với một số trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; cấp các loại giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và giấy thông hành vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời miễn lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ ABTC.

Ngoài ra, công dân đáp ứng điều kiện còn được giảm 50% mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với một số loại tài sản. Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cũng được giảm 50%, với mức thu tối thiểu 250.000 đồng/dự án và tối đa 75 triệu đồng/dự án.

Trường hợp công dân đồng thời được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Thông tư này và các chính sách khuyến khích khác theo quy định của pháp luật thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Thông tư số 117/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/8 đến hết ngày 28/2/2027. Từ ngày 1/3/2027, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện theo các thông tư gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.