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Chi phí AI ngày càng rẻ tạo cơ hội mở rộng ứng dụng

| | Kinh tế số

Chi phí sử dụng AI giảm mạnh nhờ cạnh tranh gay gắt, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể và có thêm động lực đưa công nghệ vào hoạt động kinh doanh.

Chi phí sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm nhờ cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty công nghệ Mỹ và Trung Quốc. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ngân hàng đầu tư Jefferies, chi phí vận hành các mô hình AI dành cho doanh nghiệp hiện đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm nay, thấp hơn gần một nửa so với cuối tháng 5.

Tại Mỹ, OpenAI và nhiều công ty công nghệ liên tục giảm giá dịch vụ để thu hút khách hàng. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc như DeepSeek cũng đẩy mạnh các mô hình AI nguồn mở với chi phí thấp.

Giá AI giảm đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí triển khai và mở rộng ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng xu hướng này có thể không kéo dài nếu nhu cầu AI tiếp tục tăng nhanh, kéo theo chi phí hạ tầng và máy chủ tăng trở lại.

Theo Hoàng Nam

VTV

Từ Khóa:
AI

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