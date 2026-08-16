Alibaba tặng miễn phí thứ đáng lẽ phải bán

Alibaba vừa làm điều hiếm hãng công nghệ lớn nào dám làm: tặng miễn phí toàn bộ "bộ não" của một trong những mô hình AI mạnh nhất họ từng tạo ra, cho phép bất kỳ ai trên thế giới tải về, chỉnh sửa và dùng vào mục đích thương mại mà không mất một đồng nào. Hôm 14/8, đội ngũ Qwen của Alibaba công bố mở nguồn Qwen3.8-27B theo giấy phép Apache 2.0, loại giấy phép mở nhất hiện có trong ngành phần mềm.

Mô hình AI càng có nhiều "tham số" (parameter, hiểu đơn giản là số lượng kết nối trong bộ não nhân tạo) thì càng cần máy tính mạnh để chạy, thường phải thuê máy chủ đắt tiền. Qwen3.8-27B chỉ có 27,78 tỷ tham số, khiêm tốn so với nhiều model hàng đầu hiện có hàng trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ tham số. Nhưng theo công bố của Qwen, model này vượt qua Muse Glimmer của Meta (30 tỷ tham số) trên toàn bộ 8 bài kiểm tra so sánh trực tiếp, và vượt cả Claude Opus 4.6 của Anthropic trên 15/19 bài kiểm tra chung. Nói dễ hình dung: giống như một chiếc xe máy vừa được nâng cấp để chạy nhanh ngang, thậm chí vượt một số mẫu ô tô hạng sang.

Qwen3.8-27B không phải chatbot hỏi đáp thông thường mà được huấn luyện để làm trợ lý biết "hành động": tự viết code và sửa lỗi phần mềm, tự thao tác trên máy tính như mở file hay điền biểu mẫu, tự duyệt web tìm kiếm thông tin, thậm chí điều khiển điện thoại Android để kiểm thử ứng dụng. Điểm đáng chú ý nhất là khả năng lập trình nhảy vọt so với bản tiền nhiệm ra mắt chỉ 2 tháng trước: điểm số trên bài kiểm tra sửa lỗi phần mềm thực tế tăng hơn gấp 3 lần, từ 13,3 lên 42,2 điểm.

Câu hỏi đáng đặt ra là tại sao một công ty như Alibaba lại tặng không công nghệ mà đáng lẽ có thể bán license với giá hàng triệu USD. Câu trả lời nằm ở 2 tính toán chiến lược. Thứ nhất, nhiều khách hàng lớn như ngân hàng, cơ quan chính phủ, nhà máy sản xuất luôn yêu cầu tự cài đặt AI trên hệ thống nội bộ vì lý do bảo mật, không chấp nhận gửi dữ liệu qua dịch vụ của bên ngoài. Không mở nguồn thì gần như không thể bán vào nhóm khách hàng này. Thứ hai, và đáng chú ý hơn nhiều, đây là một bước phòng thủ trước rủi ro địa chính trị: chỉ một tháng trước, chính Alibaba đã ngừng hoàn toàn quyền truy cập nội bộ vào các mô hình Claude của Mỹ, cho thấy việc tách rời chuỗi cung ứng công nghệ AI giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra ngày càng sâu. Mở nguồn ồ ạt giúp Alibaba xây dựng một hệ sinh thái công nghệ không phụ thuộc vào Mỹ, phòng khi khả năng tiếp cận công nghệ phương Tây bị siết chặt hơn trong tương lai.

Thời điểm ra mắt cũng không phải ngẫu nhiên. Model được tung ra đúng tuần Kimi K3, một đối thủ mã nguồn mở khác của Trung Quốc, phải tạm dừng nhận đăng ký người dùng mới vì nhu cầu vượt quá khả năng phục vụ, trong khi OpenAI âm thầm cắt giảm cửa sổ ngữ cảnh của công cụ lập trình Codex để giảm tải hệ thống. Giới quan sát công nghệ Trung Quốc gọi đây là thời điểm cuộc đối đầu trực diện giữa AI mã nguồn mở Trung Quốc và các AI đóng nguồn hàng đầu thế giới chính thức bắt đầu.

Đây cũng không phải lần đầu Alibaba làm điều này. Tính đến nay, hãng đã mở nguồn tổng cộng hơn 460 mô hình AI cho cộng đồng toàn cầu. Riêng dòng Qwen đã có tổng lượt tải vượt 3 tỷ lần, với hơn 300.000 mô hình phái sinh được các nhà phát triển khác xây dựng dựa trên nền tảng này. Đây là quy mô của cả một hệ sinh thái công nghệ, không đơn thuần là một sản phẩm đơn lẻ.

Với người dùng phổ thông, Qwen3.8-27B không phải thứ tải về máy rồi dùng ngay như một ứng dụng thông thường, nó đòi hỏi kiến thức kỹ thuật để cài đặt và một cấu hình máy tính đủ mạnh, tối thiểu 24GB bộ nhớ đồ họa, tương đương các dòng card màn hình chơi game cao cấp. Đối tượng thật sự hưởng lợi là lập trình viên, công ty công nghệ vừa và nhỏ muốn tự xây trợ lý AI riêng mà không phụ thuộc dịch vụ đám mây của bên thứ ba, hoặc các tổ chức bắt buộc phải giữ dữ liệu trong hệ thống nội bộ vì lý do bảo mật hay quy định pháp luật.

Cần lưu ý toàn bộ các con số so sánh hiệu năng nói trên đều do chính Qwen công bố, chưa có bên thứ ba độc lập kiểm chứng lại. Model hiện đã có mặt trên nền tảng Hugging Face và ModelScope để tải miễn phí, trong khi phiên bản chạy sẵn trên nền tảng đám mây của Alibaba với ngữ cảnh 1 triệu token dự kiến ra mắt trong thời gian tới.