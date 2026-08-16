Công an phát thông báo nóng tới tất cả người dân đang thuê phòng trọ

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Công an thành phố Cần Thơ cho biết, tháng 8 hằng năm là thời điểm các cơ sở giáo dục trên cả nước công bố kết quả tuyển sinh, tiếp nhận thí sinh xác nhận nhập học và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới. Đây cũng là giai đoạn nhiều học sinh, sinh viên và gia đình tập trung hoàn tất các thủ tục nhập học, đăng ký ký túc xá, tìm nơi ở và chuẩn bị hành trang bước vào môi trường học tập mới.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng lợi dụng nhu cầu thực hiện các thủ tục nhập học, đóng học phí, đăng ký ký túc xá, thuê phòng trọ, tìm việc làm thêm... để gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

﻿Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Cần Thơ đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời khuyến cáo học sinh, sinh viên và phụ huynh nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Trong thời gian các cơ sở giáo dục triển khai công tác tuyển sinh và xác nhận nhập học năm 2026, nhiều thí sinh thực hiện các thủ tục trực tuyến. Lợi dụng tâm lý lo lắng, nôn nóng của học sinh, sinh viên và phụ huynh, các đối tượng thường tạo áp lực bằng những thông báo như “hệ thống sắp đóng”, “chỉ còn một suất cuối cùng” hoặc “không hoàn tất ngay sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển” nhằm khiến nạn nhân mất cảnh giác, nhanh chóng chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ thư điện tử có tên gọi, giao diện gần giống các trường đại học, cao đẳng để đăng tải thông tin tuyển sinh, lịch nhập học, chương trình học bổng hoặc hỗ trợ tân sinh viên. Sau khi sao chép nội dung từ các kênh thông tin chính thức, các đối tượng thay đổi đường dẫn truy cập, số tài khoản ngân hàng hoặc mã QR thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, chúng giả danh cán bộ tuyển sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc ban quản lý ký túc xá để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển học phí, lệ phí vào tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng nhu cầu thuê phòng trọ và tìm việc làm thêm của học sinh, sinh viên để đăng tải thông tin cho thuê phòng với giá thấp bất thường hoặc tuyển cộng tác viên bán hàng, nhập dữ liệu, xử lý đơn hàng trực tuyến với mức thu nhập hấp dẫn. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, đóng phí hồ sơ, phí đào tạo hoặc thực hiện các “nhiệm vụ” có chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt tài sản.﻿

Không chỉ lợi dụng nhu cầu nhập học của học sinh, sinh viên và phụ huynh, các đối tượng còn mạo danh cơ sở giáo dục để thực hiện hành vi lừa đảo đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Điển hình, ngày 18/5/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền đã tiếp nhận trình báo của một chủ doanh nghiệp về việc bị các đối tượng giả mạo Trường Đại học Tây Đô để liên hệ đặt mua số lượng lớn giường sắt nhằm tạo lòng tin với doanh nghiệp.

Các đối tượng sử dụng hình ảnh thẻ nhân sự, văn bản giả mạo của nhà trường, sau đó yêu cầu doanh nghiệp chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc nhằm thực hiện hợp đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp dừng giao dịch, ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ sở giáo dục để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân, doanh nghiệp cần chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của cơ sở giáo dục trước khi thực hiện các giao dịch hoặc chuyển tiền.

Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo học sinh, sinh viên và phụ huynh:

(1) Chỉ tra cứu kết quả tuyển sinh, xác nhận nhập học, nộp học phí và đăng ký ký túc xá thông qua cổng thông tin, website, ứng dụng và tài khoản ngân hàng chính thức do cơ sở giáo dục công bố. (

2) Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân; không quét mã QR, truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

(3) Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước yêu cầu chuyển tiền, giữ bí mật hoặc làm việc qua điện thoại thì cần bình tĩnh, kiểm chứng thông tin với cơ quan, đơn vị hoặc cơ sở giáo dục có liên quan.

(4) Khi thuê phòng trọ cần trực tiếp kiểm tra thực tế, xác minh thông tin chủ cho thuê, đọc kỹ hợp đồng trước khi đặt cọc; cảnh giác với các tin đăng có giá thấp bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền giữ chỗ.

(5) Không tham gia các công việc yêu cầu đóng phí tuyển dụng, phí đào tạo hoặc chuyển tiền để thực hiện “nhiệm vụ” nhằm nhận hoa hồng.

(6) Gia đình cần thường xuyên trao đổi, nhắc nhở con em nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn kiểm chứng thông tin trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời tuyệt đối không thực hiện giao dịch khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tạm dừng hoặc phong tỏa giao dịch (nếu có); đồng thời lưu giữ các tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mã QR, đường dẫn và các thông tin liên quan, trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.﻿