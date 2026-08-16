Nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Visa, công ty công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới, phối hợp cùng Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển (CWD), cùng các tổ chức tài chính vi mô tại địa phương đã tổng kết Dự án "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” (AMB). Sau ba năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ hơn 27.000 doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ do phụ nữ làm chủ trên cả nước nâng cao năng lực kinh doanh, tài chính và kỹ năng số.

Chương trình ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia, với hơn 94% đưa các giải pháp số vào vận hành hằng ngày và 75% mở rộng hoạt động sang các kênh bán hàng trực tuyến, từ đó gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng mới và mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu.

Sự phối hợp giữa các tổ chức phát triển, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý nhà nước trong Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” đã thiết lập một mô hình hợp tác có khả năng nhân rộng, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực và hỗ trợ các doanh nhân đang gặp nhiều rào cản trong phát triển kinh doanh tại cả khu vực thành thị và nông thôn.

“Sự phát triển thịnh vượng chỉ trọn vẹn khi cơ hội được san sẻ đến cho tất cả mọi người. Khi nữ chủ doanh nghiệp được trang bị kỹ năng kinh doanh thực tế cùng các công cụ số, giá trị tạo ra không chỉ dừng lại ở từng mô hình kinh doanh riêng lẻ. Họ tạo thêm việc làm, thúc đẩy hoạt động giao thương tại địa phương và góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. Thông qua Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”, chúng tôi đã thấy rõ việc tiếp cận công nghệ và nguồn lực tài chính có thể mở ra cơ hội bứt phá như thế nào cho các nữ doanh nhân cũng như cộng đồng mà họ gắn bó,” ông Lê Xuân Linh, Giám đốc Cấp cao, Phụ trách Tác động xã hội và Phát triển bền vững, Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ.

Tạo nền tảng cho sự phát triển kinh doanh bình đẳng và toàn diện

Trong suốt quá trình triển khai dự án, những ghi nhận thực tế đã chỉ ra ba trụ cốt cốt lõi nhằm thúc đẩy sức mạnh kinh tế bền vững cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ tại Việt Nam:

Gắn kết chương trình đào tạo với các mục tiêu chuyển đổi số của Việt Nam

Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” được xây dựng nhằm đồng hành cùng Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia tại Việt Nam. Nhờ áp dụng mô hình học tập kết hợp, dung hòa giữa tự học trực tuyến, kết nối cố vấn và giao lưu mạng lưới, chương trình đã trang bị những kỹ năng thực tiễn giúp người học áp dụng ngay vào hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo tiền đề để mở rộng quy mô đào tạo hiệu quả trên toàn quốc.

Chuyển hóa kỹ năng số thành đà tăng trưởng kinh doanh

Chương trình tập trung hỗ trợ chủ doanh nghiệp ứng dụng trực tiếp các kỹ năng mới vào hoạt động vận hành hằng ngày. Hơn 97% người tham gia Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” cho biết năng lực kinh doanh của họ đã được nâng cao rõ rệt, trong đó 94% mở rộng được tệp khách hàng và 95% gia tăng tương tác với khách hàng thông qua các nền tảng số.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ tại địa phương tại tác động bền vững

Thấu hiểu rằng những tác động bền vững luôn cần sự đồng hành xuyên suốt, chương trình đã chú trọng đẩy mạnh hợp tác công – tư. Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” đào tạo 480 cố vấn thuộc các tổ chức tài chính vi mô đối tác như TYM, Thanh Hoa MFI và VietED, giúp đưa các hoạt động tư vấn và hỗ trợ kinh doanh đến gần hơn với cộng đồng.

Bên cạnh đó, dự án cũng trao nguồn vốn ươm mầm cho 100 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua Giải thưởng Phát triển Kinh doanh (Challenge Fund) để tiếp sức cho những đổi mới và bứt phá. Những thành quả này là minh chứng rõ nét cho thấy khi tiểu thương được tiếp cận công nghệ và các nguồn lực tài chính, họ không chỉ nâng cao sức bền và năng lực cạnh tranh, mà còn tạo đà phát triển vững chắc trong dài hạn.

Nhân rộng tác động thông qua các mối quan hệ đối tác

Khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác liên ngành, Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” là một phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái toàn diện của Visa tại Việt Nam. Chiến lược này quy tụ các tổ chức phát triển, tổ chức tài chính cùng cơ quan nhà nước – bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Dân tộc – nhằm thúc đẩy nhân rộng việc ứng dụng công nghệ số và trao cơ hội phát triển cho cộng đồng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Song song với những nỗ lực này, Visa cũng phát triển nền tảng “Kỹ năng Kinh doanh Thực tiễn”, cung cấp miễn phí các tài liệu học tập về quản lý tài chính, lập kế hoạch và vận hành kinh doanh, giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ nâng cao năng lực và quản trị hiệu quả hơn.

“Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò then chốt của mình đối với sự phát triển kinh tế của gia đình và xã hội. Việc đồng hành cùng các nữ doanh nhân nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ số và mở rộng thị trường sẽ tạo ra những giá trị bền vững, không chỉ cho chính doanh nghiệp của họ, mà còn cho gia đình và cộng đồng,” bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển, chia sẻ.

“Thực tiễn Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” cho thấy, khi các hỗ trợ thiết thực được thiết kế phù hợp với đặc thù của nữ chủ doanh nghiệp, chương trình sẽ mang đến những cơ hội học tập dễ tiếp cận hơn, cùng mạng lưới kết nối mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp. Sự đồng hành chặt chẽ từ các đối tác và địa phương chính là điểm tựa giúp các nữ doanh nhân tự tin tiếp thu kỹ năng mới, áp dụng hiệu quả vào mô hình kinh doanh và đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng kinh tế toàn diện,” bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam, chia sẻ.

“Tại Visa, mục tiêu của chúng tôi là góp phần tạo nên những kết nối giúp tạo đà phát triển tới tất cả mọi người. Thành công của Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” là minh chứng rõ nét cho thấy những kết quả tích cực khi khu vực công, lĩnh vực tư và các tổ chức phát triển cùng chung tay vì một mục tiêu chung. Bằng việc đồng hành cùng các nữ doanh nhân nâng cao năng lực và tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế số, chúng tôi có thể tiếp sức cho những nỗ lực nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện trên khắp Việt Nam,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” tiếp nối những nỗ lực quy mô lớn hơn của Visa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thông qua quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính hàng đầu cùng các bên liên quan trong hệ sinh thái, Visa đã đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của hơn 94.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy mức độ chấp nhận thanh toán số tăng 138% trong năm 2025.

Bằng việc kết nối các nhà lãnh đạo thuộc cả hai khu vực công và tư, Visa tiếp tục đồng hành cùng mục tiêu của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế toàn diện, kết nối số và sẵn sàng cho tương lai.