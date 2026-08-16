Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc với số tiền gần 18 tỷ đồng

Một số đối tượng tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 15/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông tin, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup, xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7/2026, Đinh Quốc Trung (sinh năm 1985, trú tại thôn 7, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua, bán số lô, số đề với nhiều đối tượng trên địa bàn xã Lục Yên.

Các đối tượng sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber để trao đổi, liên lạc phục vụ việc đánh bạc; việc thanh toán tiền được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng và tiền mặt. Các đối tượng thực hiện đánh bạc nhiều lần với số tiền lớn, trong đó có đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, ngoài các đối tượng tham gia đánh bạc với Đinh Quốc Trung, trước đó, từ năm 2024, một số đối tượng trú tại xã Tân Lĩnh và xã Lục Yên cũng có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề thông qua mạng viễn thông và mạng xã hội với số tiền lớn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc lên đến gần 18 tỷ đồng. Căn cứ vào kết quả điều tra, đến ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hiện nay, Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.