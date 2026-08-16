DeepSeek tăng giá AI

DeepSeek vừa công bố bảng giá API mới cho 2 model chủ lực DeepSeek-V4-Flash và DeepSeek-V4-Pro, áp dụng từ 23h đêm 16/8 theo giờ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hãng chia giá theo khung giờ cao điểm và thấp điểm, thay vì mức giá cố định như trước. Off-peak (thấp điểm) sẽ rẻ bằng một nửa so với peak (cao điểm), theo thông báo chính thức từ DeepSeek.

Bảng giá API mới của DeepSeek-V4 do hãng công bố, thể hiện mức giá theo giờ cao điểm và thấp điểm

Theo bảng giá mới, mỗi 1 triệu token đầu vào dạng cache miss (dữ liệu mới, chưa được lưu tạm trong bộ nhớ đệm) của V4-Flash tăng từ 0,14 USD lên 0,22 USD ở giờ thấp điểm và 0,44 USD ở giờ cao điểm, tương đương tăng 57% và 214%. Token đầu ra tăng từ 0,28 USD lên 0,66 USD và 1,32 USD, tương ứng tăng 136% và 371%.

Với V4-Pro, mức tăng còn mạnh hơn. Token đầu vào cache miss tăng từ 0,435 USD lên 0,66 USD (thấp điểm, tăng 52%) và 1,32 USD (cao điểm, tăng 203%). Token đầu ra tăng từ 0,87 USD lên 1,98 USD và 3,96 USD, tương ứng tăng 128% và 355%. Riêng token đầu vào dạng cache hit (dữ liệu trùng với những gì hệ thống đã xử lý trước đó, vốn luôn rẻ hơn nhiều) của V4-Pro tăng mạnh nhất toàn bảng giá, từ 0,003625 USD lên 0,044 USD ở giờ cao điểm, tương đương tăng hơn 1.100%. Reuters ghi nhận biên độ tăng chung của toàn bộ bảng giá dao động từ 50% đến 1.100% tùy loại token và khung giờ.

Với một ứng dụng cỡ vừa xử lý khoảng 100 triệu token đầu vào và 25 triệu token đầu ra mỗi tháng trên V4-Pro, chi phí sẽ tăng từ khoảng 1,7 triệu đồng lên 3 triệu đồng nếu chạy hoàn toàn giờ thấp điểm, hoặc hơn 6 triệu đồng nếu chạy giờ cao điểm, quy đổi theo tỷ giá bán ra của Vietcombank ngày 13/8 (khoảng 26.320 đồng/USD).

Điểm đáng chú ý nằm ở cách DeepSeek định nghĩa "giờ cao điểm": 1h-4h và 6h-10h theo giờ UTC. Quy đổi sang giờ Việt Nam, đó là khung 8h-11h và 13h-17h, tức gần như trọn giờ hành chính buổi sáng và buổi chiều. Cùng khung giờ này tại Trung Quốc rơi đúng vào 9h-12h và 14h-18h theo giờ Bắc Kinh, cũng là giờ làm việc tiêu chuẩn. Ngược lại, ban đêm châu Á, tức ban ngày ở Mỹ và châu Âu, lại thuộc khung giá rẻ. Một người dùng để lại bình luận ngay dưới bài đăng công bố giá của DeepSeek trên X, chỉ trích hãng "trợ giá cho Mỹ và châu Âu trong khi tăng giá cho múi giờ châu Á", trong khi theo lập luận của người này, Mỹ và châu Âu mới là nơi có nhiều tiền hơn để trả giá cao.

DeepSeek giải thích việc điều chỉnh nhằm "phân bổ tài nguyên hợp lý hơn", đồng thời khuyến khích lập trình viên chuyển bớt khối lượng xử lý sang khung giờ ít tải. Đợt tăng giá diễn ra chỉ một tuần sau khi hãng gửi cảnh báo tới lập trình viên về việc sẽ có điều chỉnh giá "đáng kể" mà chưa công bố con số cụ thể, và gần như trùng thời điểm truyền thông Trung Quốc đưa tin DeepSeek nối lại kế hoạch gọi vốn với định giá khoảng 74 tỷ USD.

So với các đối thủ nội địa, V4-Pro sau khi tăng giá vẫn chưa phải model đắt nhất. Ở mức giá cao điểm mới (1,32 USD input, 3,96 USD output trên 1 triệu token), DeepSeek vẫn rẻ hơn Kimi K3 của Moonshot AI (3 USD, 15 USD) và Qwen3.8-Max của Alibaba (2 USD, 6 USD), chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với GLM-5.2 của Zhipu AI (1,4 USD, 4,4 USD) ở đầu vào nhưng vẫn rẻ hơn ở đầu ra. Trong khi đó, Doubao Seed 2.1 Pro của ByteDance có giá khoảng 0,85 USD và 4,15 USD, tức đã rẻ hơn V4-Pro ngay cả ở khung giờ thấp điểm mới của DeepSeek.

Khoảng cách với các hãng Mỹ vẫn còn rất xa. Ngay cả ở mức giá cao điểm, V4-Pro vẫn rẻ hơn Gemini 3.1 Pro của Google (2 USD, 12 USD) khoảng 1/3 ở đầu vào và 2/3 ở đầu ra, rẻ hơn Claude Sonnet 5 của Anthropic (2 USD, 10 USD) ở mức tương tự, và rẻ hơn Claude Opus 4.8 hay GPT-5.6 Sol của OpenAI (5 USD, 25-30 USD) từ 4 đến 8 lần. Model rẻ nhất của OpenAI là GPT-5.6 Luna, giá 0,2 USD và 1,2 USD trên 1 triệu token, đã đắt hơn V4-Flash cũ nhưng lại rẻ hơn V4-Flash bản mới ở cả giờ thấp điểm lẫn cao điểm.

Nói cách khác, đợt tăng giá này chưa khiến DeepSeek mất vị thế rẻ trên bản đồ AI toàn cầu, nhưng đã xóa bỏ lợi thế rẻ vượt trội so với chính các đối thủ Trung Quốc, đặc biệt là Doubao. Với người dùng Việt Nam đang chạy sản phẩm dựa trên API DeepSeek trong giờ làm việc bình thường, hóa đơn hàng tháng nhiều khả năng sẽ tăng theo đúng mức giá cao điểm chứ không phải mức thấp điểm như DeepSeek quảng cáo. Giá mới có hiệu lực từ 23h ngày 16/8, lập trình viên cần chuyển tải trình sang các khung giờ ngoài 8h-11h và 13h-17h nếu muốn tận dụng mức giá thấp điểm.