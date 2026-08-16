Google ra Gemini 3.7 Flash, giá giảm nửa nhưng model hàng đầu vẫn không thấy đâu

Mở rộng gói Premium Lite và cơ chế chia doanh thu mới

Gói Premium Lite sẽ chính thức đổ bộ đến tất cả các thị trường đang có YouTube Premium, trong đó bao gồm cả Việt Nam. Đây là gói thuê bao mang đến trải nghiệm xem ít gián đoạn hơn, đi kèm các tính năng hữu ích như xem ngoại tuyến và phát trong nền đối với phần lớn nội dung.

Điểm đáng chú ý nhất đối với các nhà sáng tạo là cơ chế chia sẻ doanh thu từ các gói thuê bao này. YouTube sẽ trích 30% doanh thu ròng từ gói Premium và 60% từ gói Premium Lite vào các quỹ phân bổ riêng. Dựa trên thời lượng và lượt xem của người đăng ký, quỹ này sẽ được chia lại cho các nhà sáng tạo với tỷ lệ 55% dành cho video dài và 45% dành cho nội dung Shorts. Nền tảng này cũng nhấn mạnh rằng người dùng đăng ký Premium thường mang lại mức doanh thu cao hơn hẳn so với người xem quảng cáo thông thường, từ đó mở ra cơ hội gia tăng thu nhập hấp dẫn cho các nhà sáng tạo chất lượng.

Ảnh: Google Việt Nam

Tiêu chuẩn khắt khe hơn cho nội dung YouTube Shorts

Đối với nền tảng video ngắn, YouTube bắt đầu áp dụng những tiêu chuẩn đòi hỏi mức độ tương tác cao hơn. Kể từ tháng 2/2027, để nhận được doanh thu quảng cáo và thuê bao từ Shorts, các kênh bắt buộc phải đạt tối thiểu 10 triệu lượt xem hợp lệ trong vòng 90 ngày gần nhất.

Ảnh: Google Việt Nam

Nếu chưa chạm đến cột mốc này, các kênh vẫn được duy trì tư cách thành viên trong Chương trình Đối tác và tiếp tục kiếm tiền từ video dài nếu đáp ứng các điều kiện hiện hành. Tính năng chia sẻ doanh thu Shorts sẽ tự động kích hoạt lại ngay khi kênh vượt mốc 10 triệu lượt xem. Động thái này được giải thích là nhằm tôn vinh và ghi nhận tốt hơn những nhà sáng tạo thực sự mang lại sức hút cùng các cuộc thảo luận lớn. Bên cạnh đó, YouTube cũng đang lên kế hoạch triển khai thêm nhiều chương trình tạo thu nhập ngoài quảng cáo như tiền thưởng từ YouTube Shopping, ưu đãi hợp tác thương hiệu và khuyến khích các nhà sáng tạo tạo ra xu hướng mới.

Nâng yêu cầu bật kiếm tiền đối với các nhà sáng tạo mới

Không chỉ thay đổi cơ chế với các thành viên hiện tại, YouTube còn nâng mức điều kiện gia nhập đối với những kênh mới. Cụ thể, các kênh mới muốn tham gia chương trình chia sẻ doanh thu từ quảng cáo và Premium từ năm 2027 sẽ phải đạt ít nhất 8.000 giờ xem hợp lệ trong 365 ngày gần nhất hoặc 20 triệu lượt xem Shorts hợp lệ trong 90 ngày.

Ảnh: Google Việt Nam

Tuy nhiên, các tính năng nhận hỗ trợ từ người hâm mộ hay YouTube Shopping hiện vẫn được giữ nguyên rào cản cũ. Nền tảng video lớn nhất thế giới khẳng định sự điều chỉnh này chỉ áp dụng cho các kênh đăng ký mới sau khi chính sách có hiệu lực, hoàn toàn không ảnh hưởng đến những kênh đã tham gia từ trước. Với sự bùng nổ của hơn 200 tỷ lượt xem Shorts và 1 tỷ giờ xem trên TV mỗi ngày, YouTube tin rằng những thay đổi này sẽ giúp tăng cường nguồn lực để đầu tư hiệu quả hơn vào các chương trình hỗ trợ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền mới mẻ vượt ra khỏi mô hình quảng cáo truyền thống.