SMIC điều chỉnh tăng giá bán chip

Tập đoàn công nghệ SMIC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc, cho biết nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn hàng trong thời gian tới, đồng thời tập đoàn này đã tăng giá đối với các dây chuyền sản xuất có nhu cầu cao.

Đồng Giám đốc điều hành SMIC Zhao Haijun cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh rằng tập đoàn đã tăng giá sau các cuộc đàm phán với khách hàng trong quý I và sẽ tiếp tục áp dụng mức giá cao hơn đối với các tấm wafer được gia công trong quý III.

Ông Zhao cho biết SMIC đã đạt các tiêu chuẩn hàng đầu của ngành trong một số lĩnh vực. Do mức giá wafer của các doanh nghiệp dẫn đầu ngành vẫn cao hơn đáng kể so với SMIC, tập đoàn này cần đàm phán với khách hàng để đưa giá về mức hợp lý hơn.

Wafer silicon là vật liệu nền để SMIC chế tạo các mạch chip trong quá trình sản xuất chất bán dẫn.

SMIC, ghi nhận doanh thu quý II lần đầu tiên vượt 3 tỷ USD, nhờ nhu cầu AI tăng mạnh. Lợi nhuận ròng của tập đoàn trong quý II cũng tăng gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái, đạt 479,2 triệu USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích. Trong quý II, SMIC xuất xưởng 2,9 triệu wafer quy đổi theo kích thước 8 inch, tăng 14% so với quý trước. Giá bán bình quân wafer tăng 5,7% trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ AI tăng mạnh khiến chuỗi cung ứng chất bán dẫn trên toàn cầu trở nên căng thẳng.

SMIC dự báo AI sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mạnh đối với dịch vụ sản xuất chip theo hợp đồng trong nửa cuối năm. Tập đoàn sẽ điều chỉnh công suất hiện có và đẩy nhanh việc đưa các dây chuyền sản xuất mới vào hoạt động nhằm góp phần giảm tình trạng thiếu nguồn cung chất bán dẫn trên toàn ngành.

Sau khi SMIC công bố kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu tập đoàn tăng 5%, mặc dù tính từ đầu năm đến nay vẫn giảm 0,21%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của SMIC, chiếm 90% doanh thu quý II, trong khi Mỹ đóng góp 8%. Chi tiêu vốn trong nửa đầu năm đạt 3,4 tỷ USD, tăng so với mức 3,3 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

SMIC dự kiến doanh thu quý III tăng 2-4% so với quý II, trong khi sản lượng wafer tiếp tục tăng.