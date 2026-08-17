Có những loại sàn dữ liệu nào?

Tại Nghị định 314/2026/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định về phân loại, quản lý và vận hành sàn dữ liệu. Cụ thể như sau:

Phân thành 02 loại sàn dữ liệu

1. Sàn dữ liệu gồm: Sàn dữ liệu quốc gia và các sàn dữ liệu khác.

Sàn dữ liệu quốc gia cung cấp môi trường giao dịch dữ liệu

2. Sàn dữ liệu quốc gia:

a) Sàn dữ liệu quốc gia do Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, kiểm tra, đánh giá; thực hiện chức năng cung cấp dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu và môi trường giao dịch dữ liệu theo quy định tại Nghị định này;

b) Sàn dữ liệu quốc gia cung cấp môi trường giao dịch dữ liệu; cung cấp dữ liệu, các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu từ các nguồn Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác do cơ quan Đảng, nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý và từ dữ liệu do tổ chức, cá nhân khác cung cấp;

c) Trung tâm dữ liệu quốc gia thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra,đánh giá đối với hoạt động của Sàn dữ liệu quốc gia và các sàn dữ liệu khác. Việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm tách biệt với hoạt động trực tiếp vận hành và cung cấp dữ liệu, sản phẩm,dịch vụ về dữ liệu trên Sàn dữ liệu quốc gia.

Việc kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng điều kiện hoạt động của Sàn dữ liệu quốc gia được thực hiện bởi cơ quan, đơn vị có chức năng độc lập với đơn vịtrực tiếp vận hành Sàn dữ liệu quốc gia, theo định kỳ, đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu quốc gia không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

d) Trung tâm dữ liệu quốc gia giao đơn vị trực thuộc tổ chức kinh doanh dịch vụ Sàn dữ liệu quốc gia, quản lý dữ liệu giao dịch của các sàn dữ liệu khác có kết nối với Sàn dữ liệu quốc gia.

Trung tâm dữ liệu quốc gia có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ các điều kiện tương ứng về tổ chức bộ máy, nhân sự chuyên môn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý rủi ro, lưu trữ, giám sát, truy vết giao dịch và các điều kiện khác phục vụ hoạt động của Sàn dữ liệu quốc gia theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ Sàn dữ liệu quốc gia không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian, phân tích, tổng hợp dữ liệu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu;

đ) Tổ chức kinh doanh dịch vụ Sàn dữ liệu quốc gia cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ bao gồm các hoạt động sau: dịch vụ trung gian dữ liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu trên sàn dữliệu; dịch vụ chào mua, chào bán; dịch vụ hỗ trợ định giá dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; dịch vụ đấu giá dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; dịch vụ tư vấn xây dựng, quản lý, vận hành sàn dữ liệu và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

e) Sàn dữ liệu quốc gia được tổ chức, quản lý, vận hành trên môi trường điện tử tại địa chỉ https://sandulieuquocgia.gov.vn.

Quy định về sàn dữ liệu khác

3. Sàn dữ liệu khác:

a) Sàn dữ liệu không thuộc khoản 2 Điều này được cung cấp dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu từ nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan chủ quản của tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu đó quản lý và dữ liệu do tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà nước cung cấp;

b) Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu tại điểm a khoản này được cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ bao gồm các hoạt động sau: dịch vụ chào mua, chào bán; dịch vụ hỗ trợ định giá dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; dịch vụ đấu giá dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu.

4. Các sàn dữ liệu phải bảo đảm mức độ an toàn hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên. Đối với các sản dữ liệu khác phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Sàn dữ liệu quốc gia thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu. Trung tâm dữ liệu quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật giữa Sàn dữ liệu quốc gia với các sàn dữ liệu khác bảo đảm thống nhất, đồng bộ./.