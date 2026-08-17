SSD tăng giá gấp đôi, SK hynix hết hàng thay thế: Khách bảo hành được hoàn số tiền ban đầu, hoặc tự thêm tiền mua ổ mới

Một chiếc SSD hỏng vẫn được chấp nhận bảo hành, nhưng khách hàng có thể phải bỏ thêm rất nhiều tiền để mua một ổ mới. Đây là tình huống một người dùng SK hynix gặp phải khi hãng thông báo không còn sản phẩm thay thế và chỉ có thể hoàn tiền theo giá mua ban đầu, trong lúc giá SSD trên thị trường đã tăng mạnh.

Theo phản ánh của người dùng này, yêu cầu bảo hành đã được SK hynix chấp thuận. Tuy nhiên, thay vì đổi một ổ SSD tương đương, hãng cho biết không còn sản phẩm thay thế và đề nghị hoàn lại số tiền khách hàng từng trả khi mua sản phẩm. Người dùng không công bố model SSD cũng như thời điểm mua nên chưa thể xác định chính xác khoản chênh lệch mà họ phải chịu.

Vấn đề nằm ở chỗ giá SSD đã tăng đáng kể trong thời gian qua do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và lưu trữ. Theo bài viết, một số mẫu SSD của SK hynix như Platinum P41 và P51 được cho là đã tăng khoảng gấp đôi so với trước khi tình trạng thiếu hụt diễn ra. Vì vậy, số tiền khách hàng từng bỏ ra để mua ổ cũ có thể không còn đủ để mua một sản phẩm tương đương ở thời điểm hiện tại.

Chính sách bảo hành của SK hynix càng khiến vấn đề trở nên rõ ràng. Trong trường hợp không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, hãng quy định khách hàng có thể nhận lại giá mua ban đầu hoặc giá trị thị trường hợp lý của sản phẩm, lấy mức thấp hơn.

Trong điều kiện thị trường bình thường, cách tính này tương đối dễ hiểu. Nhưng khi giá SSD tăng mạnh, nó tạo ra một khoảng cách lớn giữa khoản tiền được hoàn và chi phí thực tế để mua một ổ mới. Khách hàng có thể nhận lại đúng số tiền mình từng bỏ ra, nhưng nếu muốn tiếp tục sử dụng một SSD tương đương, họ phải tự trả thêm phần chênh lệch theo giá thị trường hiện tại.

Email phản hồi yêu cầu bảo hành của người dùng từ SK Hynix

Đây cũng là điểm khiến trường hợp của SK hynix có nhiều nét tương đồng với vụ việc liên quan đến Crucial mà người dùng từng phản ánh trước đó. Micron, công ty đứng sau thương hiệu Crucial, từng ban đầu đề nghị hoàn tiền theo giá mua cũ cho một khách hàng yêu cầu bảo hành RAM. Sau khi khách hàng phản đối, Micron cuối cùng đồng ý cung cấp module RAM khác có dung lượng tương đương.

Điểm chung giữa hai trường hợp là giá bộ nhớ tăng mạnh đã khiến phương án hoàn tiền theo giá mua ban đầu trở nên bất lợi hơn nhiều đối với khách hàng. Khi hãng còn hàng, việc đổi sản phẩm tương đương có thể giải quyết vấn đề. Nhưng khi sản phẩm thay thế không còn, khách hàng buộc phải lựa chọn giữa nhận lại khoản tiền cũ hoặc tự bỏ thêm tiền để mua sản phẩm mới.

Với SK hynix, hiện chưa thể xác định người dùng trong vụ việc cụ thể phải chịu thiệt hại bao nhiêu vì họ không công bố model SSD và thời điểm mua. Tuy nhiên, việc một số SSD SK hynix được cho là đã tăng khoảng gấp đôi cho thấy khoảng cách giữa giá mua cũ và chi phí thay thế hiện tại có thể rất đáng kể.

Trong bối cảnh giá SSD tăng mạnh, một khoản hoàn tiền từng được xem là hợp lý có thể trở thành vấn đề lớn đối với người tiêu dùng. Khách hàng vẫn được xử lý yêu cầu bảo hành, nhưng khi hãng không còn hàng thay thế, việc nhận lại đúng số tiền đã mua sản phẩm trong quá khứ đồng nghĩa họ phải tự gánh phần tăng giá nếu muốn có một ổ SSD mới.